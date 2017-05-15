МИД считает, что для россиян есть риск при поездках в Грузию

На сайте МИД РФ опубликован комментарий-предупреждение из-за того, что бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Грузия внесла в "черный список", поскольку до этого он посещал Абхазию и Южную Осетию. Ранее в МВД республики сообщили: отныне Лужкову будет закрыт въезд в страну на основании "закона об оккупированных территориях".

В официальном сообщении говорится:

Как бы то ни было, МИД России вынужден вновь привлечь внимание российских граждан к необходимости тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию. К Ю.М.Лужкову местные власти по понятным причинам не решились реально применить санкции «Закона об оккупированных территориях» и объявили «вердикт» уже после того, как он покинул «гостеприимную Грузию». Однако в последние годы бывали, к сожалению, и другие случаи - российские граждане в аналогичной ситуации неоднократно подвергались штрафам и даже тюремному заключению. Напомним, что вышеуказанный закон предусматривает в качестве наказания штраф до 3 тыс. долл. США или тюремное заключение сроком до 4 лет.

При этом следует учитывать, что в отсутствие дипломатических отношений, разорванных грузинской стороной, Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Тбилиси располагает весьма ограниченными возможностями по защите сограждан от произвола.