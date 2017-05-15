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МИД считает, что для россиян есть риск при поездках в Грузию

15 Мая 2017 21:59
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На сайте МИД РФ опубликован комментарий-предупреждение из-за того, что бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Грузия внесла в "черный список", поскольку до этого он посещал Абхазию и Южную Осетию. Ранее в МВД республики сообщили: отныне Лужкову будет закрыт въезд в страну на основании "закона об оккупированных территориях".

В официальном сообщении говорится:

Как бы то ни было, МИД России вынужден вновь привлечь внимание российских граждан к необходимости тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию. К Ю.М.Лужкову местные власти по понятным причинам не решились реально применить санкции «Закона об оккупированных территориях» и объявили «вердикт» уже после того, как он покинул «гостеприимную Грузию». Однако в последние годы бывали, к сожалению, и другие случаи - российские граждане в аналогичной ситуации неоднократно подвергались штрафам и даже тюремному заключению. Напомним, что вышеуказанный закон предусматривает в качестве наказания штраф до 3 тыс. долл. США или тюремное заключение сроком до 4 лет.

При этом следует учитывать, что в отсутствие дипломатических отношений, разорванных грузинской стороной, Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Тбилиси располагает весьма ограниченными возможностями по защите сограждан от произвола.

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Метки: мид грузия Юрий Лужков
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Комментарии (4)

  • osel star 
    в наше время отойти от дома на 20 метров уже риск.
    15.05.2017 22:10
    0 | 3

    • ДеД 
      Да и дом у нас не "крепость"!
      15.05.2017 22:39
      0 | 2

  • USSR 
    Просто не стоит ехать в Грузию через Абхазию. Тогда никаких проблем не будет. Грузия - прекрасная дружелюбная гостеприимная страна!!!
    15.05.2017 22:49
    1 | 2

    • ilich 
      Согласен. Батуми шикарен. И не дорого.
      15.05.2017 23:08
      0 | 0
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