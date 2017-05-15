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В 2017 году финансовую помощь от региона для решения жилищного вопроса получат 75 семей

В 2017 году финансовую помощь от региона для решения жилищного вопроса получат 75 семей - ТИА
15 Мая 2017 20:21
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15 мая губернатор Тверской области Игорь Руденя вручил сертификаты на жилье 29 молодым семьям Верхневолжья. Всего в 2017 году финансовую помощь от региона для решения жилищного вопроса получат 75 семей. Все они уже в этом году станут обладателями собственного жилья.

Правительства Тверской области сообщает, что в планах в течение ближайших лет полностью ликвидировать очередь на жилье для тех, кто хочет участвовать в программе. На сегодняшний день желание воспользоваться государственной поддержкой выразили более 600 молодых семей.

В 2017 году в два раза увеличены средства областного бюджета на помощь молодым семьям. Регион выделяет почти 10 млн рублей. 18,3 млн рублей – федеральные средства, что на 5 млн рублей больше, чем в прошлом году. Субсидии получат 19 муниципальных образований.

В 2017-м также с 54% до 43% снижена нагрузка на местные бюджеты по софинансированию, что позволит расширить возможности участия муниципалитетов в программе. Всего от районов в этом году на поддержку молодых семей будет направлено более 21,8 млн рублей.

Таким образом, общий объем финансирования жилищной программы в текущем году составляет 50,1 млн рублей.

Со стороны области предусмотрена дополнительная поддержка молодых семей-участников программы, у которых в течение года после получения субсидии родился ребенок. Из областного бюджета им предоставляется дополнительная социальная выплата в размере 10% от стоимости жилья.

Преимущественным правом на получение жилищной субсидии обладают многодетные молодые семьи. Одна из них – семья Израйлевых из Твери.

- Мы вступили в программу и вот он – сертификат. Хотим выразить слова благодарности за весомую помощь нашей семье, – сказал Иван Израйлев.

Программа обеспечения жильем молодых семей реализуется в регионе с 2007 года. За это время мерой государственной поддержки воспользовались более 1500 семей Верхневолжья.

Размер суммы жилищных сертификатов варьируется от 200 тысяч рублей до 1,2 млн рублей, в зависимости от количества членов семьи.

Денежный сертификат может быть использован на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья, а также на строительство дома.

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Метки: финансовая помощь от региона решения жилищного вопроса сертификаты на жилье
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