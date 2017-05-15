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В Тверской области раздадут бесплатные экспресс-тесты на ВИЧ

15 Мая 2017 19:35
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В тверском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями состоялась встреча тверских и китайских специалистов. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, поделились опытом профилактической работы.

Тверские медики рассказали коллегам из КНР о мероприятиях, которые реализуются при поддержке региональных Министерств здравоохранения и образования.

С 15 мая в рамках всероссийской акции по борьбе со СПИД в Тверской области пройдут акции по бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Специалисты и волонтеры проверят знания жителей Тверской области вопросам профилактики заболевания, проведут консультации.

В школах запланированы классные часы и тренинги, посвященные формированию ответственного отношения молодого поколения к своему здоровью и безопасному поведению.

Такие акции уже проходили в регионе. Более 500 человек в декабре прошлого года прошли бесплатное тестирование на ВИЧ. В ходе акции волонтеры раздавали жителям Твери, Вышнего Волочка, Торжка, Кимр, Конаково и Бологое экспресс-тесты. Каждый тест сопровождался инструкцией и информацией, куда нужно обратиться в случае положительного результата.

Этот опыт заинтересовал иностранных медиков. По итогам встречи было принято решение о продолжении сотрудничества регионального ведомства с китайскими специалистами.

В свою очередь, иностранные гости пригласили врачей областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями посетить научно-образовательную конференцию, которая пройдет в Китае в этом году, сообщает правительство Тверской области

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Метки: бесплатные экспресс-тесты на ВИЧ китайская делегация тверская область
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Комментарии (3)

  • Lura 
    Крот, Пролетарий?
Кудимову не предлагаю, не дай бог у этого бабника положительный выйдет, лучше не знать...
    15.05.2017 20:09
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      За Кудимова не переживайте, через правую ( а можа и левую ) руку ВИЧ не передаётся...
      15.05.2017 20:47
      0 | 1

      • Lura 
        Дай бог...
        15.05.2017 20:58
        0 | 0
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