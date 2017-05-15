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В Твери мужчина уехал на такси в магазин и пропал

В Твери мужчина уехал на такси в магазин и пропал - ТИА
15 Мая 2017 18:31
Автор:

Фоторепортаж

В ночь с 12 на 13 мая в Твери пропал Владимир Покотило 1979 года рождения. Он уехал на такси из дома по адресу Петербургское шоссе, 62  в магазин, 1:28 написал sms, на связь больше не выходил, сообщает поисковый отряд «Сова»

Приметы: рост около 190 см, русые волосы, глаза карие.

Особая примета: на левой щеке небольшой овальный шрам.

Был одет: коричневая куртка с ярко-рыжими рукавами и белым капюшоном, спортивный костюм темно-синего цвета, кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просьба звонить по телефонам 8 910 646 3434, или 102.

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Метки: пропал человек тверь поисковый отряд «сова»
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Комментарии (8)

  • Net. 
    По моему у меня дежавю... только в этот раз молодой человек.
    15.05.2017 18:47
    0 | 0

    • horton 
      Думаете, тоже загулял?
      15.05.2017 19:43
      0 | 0

  • Dobry кrtek 
    ...
    Прикрепленные изображения:
    15.05.2017 19:48
    0 | 0

  • Mike_V 
    Интересно, а это не родственник (сын?) ли Т. Покотило, бывшей председателя Пролетарского райсуда ???
    15.05.2017 20:08
    0 | 0

    • Lura 
      Прикольные вопросы Вы нам задаете...
Мы то точно знаем кто чей сын.
      15.05.2017 20:16
      0 | 0

      • Mike_V 
        Собственно у Вас я ничего не спрашивал ...
        15.05.2017 20:47
        0 | 1

        • Lura 
          Собственно, я Вам ничего и не сообщал.
          15.05.2017 21:00
          0 | 0

    • Mel 
      Тоже возникли эти мысли. У нее один сын от передозировки наркотиков умер. Более 10 лет назад. Может быть есть еще сын.
      15.05.2017 22:00
      0 | 0
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