В Твери мужчина уехал на такси в магазин и пропал

В ночь с 12 на 13 мая в Твери пропал Владимир Покотило 1979 года рождения. Он уехал на такси из дома по адресу Петербургское шоссе, 62 в магазин, 1:28 написал sms, на связь больше не выходил, сообщает поисковый отряд «Сова»
Приметы: рост около 190 см, русые волосы, глаза карие.
Особая примета: на левой щеке небольшой овальный шрам.
Был одет: коричневая куртка с ярко-рыжими рукавами и белым капюшоном, спортивный костюм темно-синего цвета, кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просьба звонить по телефонам 8 910 646 3434, или 102.
Комментарии (8)
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Mike_V
15.05.2017 20:08
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Lura
15.05.2017 20:16
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Mike_V
15.05.2017 20:47
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Lura
15.05.2017 21:00
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Mel
15.05.2017 22:00
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