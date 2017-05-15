В Твери мужчина уехал на такси в магазин и пропал

В ночь с 12 на 13 мая в Твери пропал Владимир Покотило 1979 года рождения. Он уехал на такси из дома по адресу Петербургское шоссе, 62 в магазин, 1:28 написал sms, на связь больше не выходил, сообщает поисковый отряд «Сова»

Приметы: рост около 190 см, русые волосы, глаза карие.

Особая примета: на левой щеке небольшой овальный шрам.

Был одет: коричневая куртка с ярко-рыжими рукавами и белым капюшоном, спортивный костюм темно-синего цвета, кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просьба звонить по телефонам 8 910 646 3434, или 102.