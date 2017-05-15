В Твери летние оздоровительные лагеря готовят к открытию

С 1 июня начнется первая смена в муниципальных загородных оздоровительных лагерях. В течение лета в них смогут отдохнуть более 5 тысяч тверитян.

Подготовка к летней оздоровительной кампании включает в себя множество аспектов. В первую очередь, внимание уделяется безопасности детей. До третьей декады мая должны быть решены все вопросы, касающиеся противопожарной и антитеррористической защищенности объектов, их лицензированной охраны, обработки территорий.

В ведении администрации города находится 8 муниципальных детских оздоровительно-образовательных лагерей и детская дача «Отмичи». Во всех уже началась расконсервация, проводится уборка на территории и в корпусах, покраска, капитальный и косметический ремонт там, где это необходимо.

Также в лагерях несколько раз проведена противоклещевая обработка территории и также несколько раз взяты пробы воды. Подготовка лагерей находится под постоянным контролем администрации Твери, а перед самым открытием их проверит специальная комиссия в составе представителей различных ведомств.

Всю информацию, касающуюся наличия путёвок и их стоимости, можно уточнить па телефонам 35-75-91 и 55-62-89. Также для упрощения процедуры получения путёвок был организован приём заявок по электронной почте leto@adm.tver.ru. По этому же электронному адресу можно получить ответы на все интересующие вопросы, сообщает Управление информации администрации города Твери