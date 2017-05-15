В Тверской области выступят более 370 вокалистов из России и зарубежных стран

C 18 по 21 мая в Твери и Конаково при поддержке Правительства Тверской области пройдет IV международный фестиваль хоров мальчиков и юношей «Волжский хоровой собор». В нем примут участие коллективы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Кирова, а также из Чехии, Литвы, Венгрии и Белоруссии. Тверской регион представит хоровая школа мальчиков и юношей из Конаково.

Фестиваль хоров мальчиков и юношей традиционно проходит в Твери и городе Конаково один раз в два года. С 2011 года участниками мероприятия становились коллективы из России и зарубежных стран. В этом году на фестивале споют 375 вокалистов.

18 мая в ДК «Современник» в Конакове состоится церемония открытия фестиваля.

19 мая в Воскресенском соборе Твери выступят «Соловушки Вятки» из Кирова, «Ушаковский концертный хор мальчиков» из Красногорска и «Мальчики Санкт-Петербурга».

В этот день также состоится концерт в Тверском музыкальном колледже им. М.П. Мусоргского с участием хора ДМХШ «Пионерия» имени Георгия Струве (Московская область), образцового хора мальчиков и юношей Светлогорской ДШИ (Белоруссия), хоров «Cantemus» из Ньиредьхаза (Венгрия) и «Pueri Gaudentes» (Чехия).

В Тверской академической областной филармонии запланирован мастер-класс от руководителя литовского хора «Дагилелис» Ремигиюса Адоматиса.

В 18.30 в Тверском академическом театре драмы пройдет гала-концерт хоровых коллективов. 20 мая в ДК «Современник» в Конаково состоится закрытие фестиваля.