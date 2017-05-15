В Тверской области бешеный енот укусил женщину

В Тверской области зарегистрирован очередной случай заболевания бешенством. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Бешеным оказался енот, которого обнаружили в деревне Старое Мелково Конаковского района. Больной зверь успел укусить жительницу деревни .

Россельхознадзор напоминает, что бешенство возникает после укуса зараженного животного. Учитывая, что лечение бешенства не разработано, единственный способ избежать заболевания после контакта с больным животным - введение специальной вакцины не позднее 14 дней от момента укуса. Что касается профилактики заболевания домашних питомцев бешенством, существует только один способ - вакцинация. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, кошки - по желанию владельца.