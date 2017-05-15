В Тверской области установят 13 спортплощадок и 27 уличных тренажёрных комплексов

Определены муниципальные образования Тверской области, в которых в этом году будут установлены плоскостные спортивные сооружения и комплекты уличных тренажёров.

Устанавливать площадки будут на условиях софинансирования из регионального и местного бюджетов. О своём желании принять участие в программе заявили 22 муниципалитета. По решению конкурсной комиссии из 43 заявок одобрено 40.

Многофункциональные спортивные площадки появятся в Бежецком, Весьегонском, Западнодвинском, Кувшиновском, Лихославльском, Бологовском, Торжокском, Вышневолоцком, Старицком районах, посёлке Белый Городок Кимрского района, а также Каблуковском, Михайловском и Бурашевском сельских поседениях Калининского района.

Кроме того, в 18 городах и районах области будет установлено 27 комплектов уличных тренажёров.

Каждые полгода специальная комиссия будет проверять, насколько активно новые комплексы используются по назначению.