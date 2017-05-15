«Тверская генерация» будет готовить к зиме бывшие котельные МУП «Сахарово»

В марте этого года в администрацию города Твери поступило обращение от конкурсного управляющего МУП «Сахарово» о том, что предприятие в мае прекращает производственную деятельность и предлагает забрать муниципальное имущество.

На протяжении последних полутора месяцев администрация проводит работу по обследованию технического состояния котельных: Южная, Сахарово, Сахаровское шоссе, Мамулино, Керамический завод, ХБК, УПК, Школа №2, Школа №3, Школа №24, Поликлиника № 2, ДРСУ-2, ПАТП-1.

В настоящее время на территории Твери действует только одно предприятие, обладающее статусом единой теплоснабжающей организации и возможностями для эксплуатации и обслуживания объектов теплосетевого комплекса, - это ООО «Тверская генерация». Поэтому задача по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 гг. имущества, ранее находившегося в эксплуатации у МУП «Сахарово», будет возложена на «Тверскую генерацию».

Сообщает Управление информации администрации города Твери.