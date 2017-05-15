В Тверскую область наконец-то прилетели соловьи

Обычно соловьи в наши края прилетают в конце апреля - начале мая и уже вовсю распевают свои проникновенные песни. Но в этом году, очевидно, им помешала аномально холодная погода.

Первыми на места гнездований прилетают старые опытные самцы. Они занимают лучшие местообитания, расселяются на значительных расстояниях друг от друга (200—300 м и дальше). Среди этих самцов иногда встречаются певцы поразительного совершенства. Это так называемые «ночные соловьи», нередко первыми начинающие вечернее пение около 22 часов, часто поющие в тишине, до всех птиц, и как бы задающие тон. Поют эти самцы неторопливо, размеренно, удивительно сочетая полные, спокойные, чуть удлиненные звуки. У таких певцов издавна ценился и необычный строй песни, и совершенство главных колен, и полнота, и глубина звука, и чистота фраз, и удивительное умение чередовать песни своего репертуара, недоступное для ординарных певцов.

А вот как описывает И.С.Тургенев в рассказе «О соловьях» словами простого птицелова-любителя соловьиную песню:

"Соловьи у нас дрянные: поют дурно, понять ничего нельзя, все колена мешают, трещат, спешат. А то вот ещё у них самая гадкая есть штука: сделают этак: «тру» и вдруг: "ви! « — этак взвизгнет, словно в воду окунется. Это самая гадкая штука. Плюнешь и пойдешь. Даже досадно станет. Хороший соловей должен петь разборчиво и не мешать колена». А колена вот какие бывают:

Первое: «пульканье» — этак «пуль-пуль-пуль-пуль»

Второе: «клыканье» — «клы-клы-клы», как желна (дятел)

Третье: «дробь» — выходит примерно, как по земле разом дробь рассыпать

Четвёртое: «раскат» — «ррррррр»

Пятое: «поньканье» — почти понять можно «понь-понь-понь», обычно чёрные дрозды так кокают

Шестое: «почин» — этак «тии-вить», нежно, малиновкой. Это по-настоящему не колено, а соловьи обыкновенно так начинают

Седьмое: «лешева дудка» — этак протяжно: «го-го-го-го-го», а там коротко: «ту!»

Восьмое: «кукушкин перелет» — самое редкое колено. Кукушка, когда полетит, таким манером кричит. Сильный такой, звонкий свист

Девятое: «гусачек» — «га-га-га-га». У малоархангельских соловьев хорошо это колено выходит

Десятое: «юлиная стукотня» — как юла или как вот органчики бывают — этакий круглый свист: «фюиюи-юиюи»".