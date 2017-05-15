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Фермеры Верхневолжья познакомили тверичан со своей продукцией на новой ярмарке у гипермаркета «Карусель»

Фермеры Верхневолжья познакомили тверичан со своей продукцией на новой ярмарке у гипермаркета «Карусель» - ТИА
15 Мая 2017 14:23
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Фоторепортаж

14 мая на парковке гипермаркета «Карусель» в Твери прошла фермерская ярмарка, на которой свои товары представили сельхозпроизводители Верхневолжья. В воскресенье – день, когда горожане запасаются продуктами на грядущую неделю, - тверичи смогли попробовать и купить «своё, родное», помимо обычного ассортимента магазина.

В фермерской ярмарке приняли участие больше двух десятков производителей Тверской области. Прилавки ломились от мясных деликатесов и молочных продуктов, домашних куриных яиц и мёда, грибов и даже натуральной косметики. Заядлых дачников могли заинтересовать саженцы плодовых деревьев, рассада и семенной картофель.

Эта ярмарка – первая в своём роде: Тверь стала пилотной площадкой совместного проекта X5 Retail Group, владеющей гипермаркетами «Карусель», и Минпромторга РФ по развитию многоформатной торговли. Небольшие крестьянско-фермерские хозяйства по праву гордятся качеством своей продукции, но их объёмов производства не всегда достаточно, чтобы сотрудничать с крупными ритейлерами и поставлять товары во все точки продаж торговых сетей. Проведение ярмарок рядом с гипермаркетами «Карусель» позволит обеспечить местных фермеров покупателями, а покупателям предоставить большую свободу выбора.

Официально ярмарка открылась около полудня, когда на её территорию прибыли представители X5 и министерства сельского хозяйства Тверской области. Министерство пошло навстречу инициативе компании и собрало на ярмарку лучших из лучших: фермеров, хорошо зарекомендовавших себя, тех, чья продукция востребована у потребителя, несмотря на то, что достать её бывает непросто. «Хорошо, что руководство региона поддерживает местных производителей и помогает развиваться федеральным торговым сетям», - отметили столичные гости.

- Мы рады участвовать в таких мероприятиях: благодаря ярмаркам люди запоминают бренд, узнают нас и потом ждут нас. Общаясь с покупателями, мы можем рассказать больше о продукции - чем она полезна, как производится, ведь каждый продукт по-своему уникален, - говорит Елена Павлова, начальник производства ООО «Компания продвижение» (конаковский производитель молочных продуктов под брендом «Молочная здравница»).

Станислав Наумов, член правления X5 Retail Group лично пообщался с каждым из производителей, попробовал плоды их трудов, кое-что приобрёл и дал ценные советы, в частности, по брендированию и продвижению.

- Мы заинтересованы в том, чтобы организовать взаимодействие между небольшими производителями и гипермаркетами - местами, куда в выходные дни приходит много людей, - объясняет Станислав Наумов. – Часто приходится слышать о барьерах, которые якобы существуют для производителей, – мы хотим убрать эти барьеры. Если возможно – представить их продукцию в магазинах, если объёмы ещё небольшие – устраивать у гипермаркетов ярмарки выходного дня. Это взаимовыгодное сотрудничество, потому что я не вижу конкуренции между качественными продуктами, которые продаются здесь, и такими же качественными продуктами из других регионов, представленными в «Карусели». В конечном итоге цель – дать потребителю максимально широкий выбор.

Пилотное мероприятие показало, что достигнуть этой цели организаторам вполне удалось. Тверичане Юлия и Андрей узнали о ярмарке из рекламного флаера, пришли из любопытства и вернулись с пакетом молочных продуктов. На вопрос, нужен ли такой формат тверичанам, они отвечают однозначно: нужен.

- Здесь всё вкусное и натуральное, в другом месте такого не купишь. Самые натуральные продукты привозят фермеры из деревни. Это наша первая ярмарка, но мы обязательно придём ещё. 

В ближайшее время Х5 проведёт подобные ярмарки в Санкт-Петербурге, Липецке и Тамбове. По итогам пилотного проекта компания проведёт анализ и отчитается перед Минпромторгом и региональными властями. Вполне возможно, что к концу лета ярмарки у «Карусели» станут регулярными и прочно займут своё место в графике тверичан.

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Метки: x5 retail group гипермаркет карусель фермерская ярмарка в твери фермерские продукты
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Комментарии (2)

  • buch 
    Красивый репортаж. Но, если выложить цены на так называемые фермерские товары. он станет менее красивым.
Кто будет массово покупать кефир по 70 рублей, когда Простоквашино стоит почти в 2 раза дешевле?
И не рассказывайте мне про органик и полезность "фермеской"  продукции, а лучше посмотрите расследование по этому  поводу Сталика Ханкишиева  в его ЖЖ. И веры ему больше, ибо он профессиональный потребитель этой продукции.

Опоздали "фермеры" лет на 5. У россиян сейчас идет уверенный отрицательный рост благосостояния.
    15.05.2017 15:29
    0 | 5

    • Old_man 
      «У россиян сейчас идет уверенный отрицательный рост благосостояния».
А глава государства так не думает.
Находясь в Пекине, где проходит форум «Один пояс — один путь», ВВП заявил, что «сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться». Правда, лично я этого пока не заметил.
      15.05.2017 17:06
      0 | 0
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