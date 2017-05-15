Фермеры Верхневолжья познакомили тверичан со своей продукцией на новой ярмарке у гипермаркета «Карусель»

14 мая на парковке гипермаркета «Карусель» в Твери прошла фермерская ярмарка, на которой свои товары представили сельхозпроизводители Верхневолжья. В воскресенье – день, когда горожане запасаются продуктами на грядущую неделю, - тверичи смогли попробовать и купить «своё, родное», помимо обычного ассортимента магазина.

В фермерской ярмарке приняли участие больше двух десятков производителей Тверской области. Прилавки ломились от мясных деликатесов и молочных продуктов, домашних куриных яиц и мёда, грибов и даже натуральной косметики. Заядлых дачников могли заинтересовать саженцы плодовых деревьев, рассада и семенной картофель.

Эта ярмарка – первая в своём роде: Тверь стала пилотной площадкой совместного проекта X5 Retail Group, владеющей гипермаркетами «Карусель», и Минпромторга РФ по развитию многоформатной торговли. Небольшие крестьянско-фермерские хозяйства по праву гордятся качеством своей продукции, но их объёмов производства не всегда достаточно, чтобы сотрудничать с крупными ритейлерами и поставлять товары во все точки продаж торговых сетей. Проведение ярмарок рядом с гипермаркетами «Карусель» позволит обеспечить местных фермеров покупателями, а покупателям предоставить большую свободу выбора.

Официально ярмарка открылась около полудня, когда на её территорию прибыли представители X5 и министерства сельского хозяйства Тверской области. Министерство пошло навстречу инициативе компании и собрало на ярмарку лучших из лучших: фермеров, хорошо зарекомендовавших себя, тех, чья продукция востребована у потребителя, несмотря на то, что достать её бывает непросто. «Хорошо, что руководство региона поддерживает местных производителей и помогает развиваться федеральным торговым сетям», - отметили столичные гости.

- Мы рады участвовать в таких мероприятиях: благодаря ярмаркам люди запоминают бренд, узнают нас и потом ждут нас. Общаясь с покупателями, мы можем рассказать больше о продукции - чем она полезна, как производится, ведь каждый продукт по-своему уникален, - говорит Елена Павлова, начальник производства ООО «Компания продвижение» (конаковский производитель молочных продуктов под брендом «Молочная здравница»).

Станислав Наумов, член правления X5 Retail Group лично пообщался с каждым из производителей, попробовал плоды их трудов, кое-что приобрёл и дал ценные советы, в частности, по брендированию и продвижению.

- Мы заинтересованы в том, чтобы организовать взаимодействие между небольшими производителями и гипермаркетами - местами, куда в выходные дни приходит много людей, - объясняет Станислав Наумов. – Часто приходится слышать о барьерах, которые якобы существуют для производителей, – мы хотим убрать эти барьеры. Если возможно – представить их продукцию в магазинах, если объёмы ещё небольшие – устраивать у гипермаркетов ярмарки выходного дня. Это взаимовыгодное сотрудничество, потому что я не вижу конкуренции между качественными продуктами, которые продаются здесь, и такими же качественными продуктами из других регионов, представленными в «Карусели». В конечном итоге цель – дать потребителю максимально широкий выбор.

Пилотное мероприятие показало, что достигнуть этой цели организаторам вполне удалось. Тверичане Юлия и Андрей узнали о ярмарке из рекламного флаера, пришли из любопытства и вернулись с пакетом молочных продуктов. На вопрос, нужен ли такой формат тверичанам, они отвечают однозначно: нужен.

- Здесь всё вкусное и натуральное, в другом месте такого не купишь. Самые натуральные продукты привозят фермеры из деревни. Это наша первая ярмарка, но мы обязательно придём ещё.

В ближайшее время Х5 проведёт подобные ярмарки в Санкт-Петербурге, Липецке и Тамбове. По итогам пилотного проекта компания проведёт анализ и отчитается перед Минпромторгом и региональными властями. Вполне возможно, что к концу лета ярмарки у «Карусели» станут регулярными и прочно займут своё место в графике тверичан.