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В Тверской области подростка убило током

15 Мая 2017 14:13
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14 мая 15-летний житель Краснохолмского района погиб от удара электрическим током. Подросток залез в здание трансформаторной подстанции в деревне Дор. По данным ГУ МЧС России по Тверской области, объект не был закрыт для доступа посторонних лиц. Точные обстоятельства гибели ребёнка устанавливаются. В связи с трагическим событием губернатор Игорь Руденя дал поручение проверить соблюдение требований безопасности на подстанциях региона.

В комплексных проверках будут задействованы организации, ответственные за эксплуатацию объектов, представители МЧС, главы муниципалитетов и сельских поселений, сообщает правительство Тверской области

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Метки: подросток погиб от удара током ЧП в тверской области погиб подросток
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Комментарии (10)

  • Dobry кrtek 
    "...Руденя дал поручение проверить соблюдение требований безопасности на подстанциях региона." Хоть я не такой умный, аки губер, но полагаю, что проверять безопасность подобных объектов надо до, а не после гибели пОдростков и прочих людей.
    15.05.2017 14:23
    0 | 10

  • UnCle 
    Мда... Ну вы меня поняли...
    15.05.2017 14:23
    0 | 1

  • Net. 
    "...залез в здание трансформаторной подстанции" - зачем?!  Соболезнования близким.
    15.05.2017 14:29
    0 | 1

    • UnCle 
      Покемонов наверное искал...
      15.05.2017 14:32
      2 | 3

    • hell 
      Да подростки куда хочешь влезут, хотя бы из любопытства, что уж теперь причину искать, поздно... Ну накажут виновных за несоблюдение техники безопасности, только родным погибшего от того легче не станет...
      15.05.2017 14:38
      0 | 0

    • BARBAdos 
      скорее всего цветмет искал... Медь, как и золото - презренный металл.
      15.05.2017 14:40
      0 | 3

      • Proletary 
        Я буду читать комменты перед тем, как ответить
Я буду читать комменты перед тем, как ответить
Я буду читать комменты перед тем, как ответить
        15.05.2017 16:31
        0 | 1

    • Proletary 
      Медь в цене нынче. Далеко не первый случай.
      15.05.2017 16:30
      0 | 0

  • BARBAdos 
    кули здесь проверять то? Надо узнать чья эта подстанция была, найти руководителя компании, и заводить на него уголовное дело - здесь преступление (повлекшее смерть) более явно, чем в случае с Гореловым... И тогда владельцы подобных объектов сами все проверят и перепроверят...
    15.05.2017 14:37
    0 | 0

    • Proletary 
      Вот скан чека о покупке амбарного замка за 205 рублей в Пятерочке, название товара не пропечаталось. Вот заказ-наряд на его инсталляцию. И пусть менты ищут того, кто этот замок умыкнул.
      15.05.2017 16:34
      0 | 1
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