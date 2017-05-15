В Тверской области подростка убило током

14 мая 15-летний житель Краснохолмского района погиб от удара электрическим током. Подросток залез в здание трансформаторной подстанции в деревне Дор. По данным ГУ МЧС России по Тверской области, объект не был закрыт для доступа посторонних лиц. Точные обстоятельства гибели ребёнка устанавливаются. В связи с трагическим событием губернатор Игорь Руденя дал поручение проверить соблюдение требований безопасности на подстанциях региона.

В комплексных проверках будут задействованы организации, ответственные за эксплуатацию объектов, представители МЧС, главы муниципалитетов и сельских поселений, сообщает правительство Тверской области