О начале деятельности объединенного Банка УРАЛСИБ

Успешно завершен процесс присоединения ПАО «Банк БФА» и ПАО «Башпромбанк» к ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Все розничные и корпоративные клиенты объединенного банка с 2 мая 2017 года обслуживаются по единым стандартам и на единой технологической платформе Банка УРАЛСИБ.

Присоединение банков позволит повысить эффективность бизнеса и улучшить качество управления банковской группой.

В течение 2016 года была проведена серьезная работа по перенастройке бизнес-процессов банка, усовершенствованию каналов продаж и подготовке к объединению.

Итогом этой работы стало улучшение показателей по консолидированной финансовой отчетности по МСФО Банка за 2016 год. Капитал Банка увеличился до 63,3 млрд рублей, по сравнению с 58,4 млрд рублей на конец 2015 года. Прибыль Банка за 2016 год составила 2,03 млрд рублей. Чистые процентные доходы выросли в 2 раза и составили 14,6 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы остались на прошлогоднем уровне и составили 6,2 млрд рублей. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, драгоценными металлами и валютами составили 4,6 млрд рублей против убытка по итогам 2015 года. Прочие чистые доходы составили 3,8 млрд рублей.

В результате проведенной реорганизации также увеличится капитал объединенного банка, что положительно скажется на результатах банка по итогам первого полугодия 2017 года.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 275 точек продаж, 1 503 банкомата, 520 платежных терминалов и 22 804 POS-терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

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