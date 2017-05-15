В Тверской области против владельца нелегального детского лагеря возбудили уголовное дело

Против 46-летнего жителя Москвы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Установлено, что в деревне Соболево Федоровского сельского поселения Кимрского района на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, мужчина построил детский оздоровительный лагерь. Обвиняемый работал без документов и не согласовывал работу лагеря с проверяющими инстанциями.

С июня по август 2016 года на территории детского лагеря отдыхало не менее 25 детей, родители которых передали обвиняемому за отдых ребенка от 20 до 35 тысяч руб.

Следователям пришлось опросить несовершеннолетних свидетелей по уголовному делу, которые живут в Москве, Московской и Тамбовской областах.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.