В Твери пройдет фестиваль «Козловы всех стран, соединяйтесь!»

20 мая в 12 часов на ул.Трехсвятской напротив здания Сбербанка пройдет второй международный фестиваль «Козловы всех стран, соединяйтесь!»

Фестиваль не только разрушает устоявшиеся стереотипы, но позволяет говорить об истории и культуре на понятном и очень близком для современных людей, языке и даже интонации. Проведение фестиваля уже стало запоминающимся событием городской культуры, привлекающим в Тверь потенциальных туристов и гостей. Такие праздники, укоренённые на местной традиции, существует в странах Европы и некоторых регионах России. Известно, что выражение «тверской козёл» достаточно древнее, уходящее корнями в конец XIV века. На протяжении столетий оно благополучно существовало (чего стоит только чеканка тверских медных монет (пул) в XV веке с «тверским козлом»!) и начисто было лишено того негативного налёта, который был внедрён в советское время. Даже сейчас, у людей очень позитивное отношение к этому древнему символу региональной свободы, лидерства и достоинства. Такой фестиваль в уникальной ситуации оживления внутрироссийского туризма в разы повышает степень привлекательности Твери, как города расположенного между двумя крупнейшими мегаполисами и столицами России.

На фестивале будет проводиться торжественная регистрация граждан с фамилией «Козловы», «Козлевичи», «Козёл» и т.д.

На площадках фестиваля можно будет, вспомнив молодость, попрыгать через козла, забить козла в домино, распилить бревно на козлах. Для любителей сувениров будет работать «Козломаркет» и мастерские по изготовлению козликов и козочек из самых разных материалов. Начало фестиваля в 12.00 и он завершится историко-приключенческим квестом «Уклонись от зла – ищи козла»!