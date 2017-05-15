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В Твери пройдет фестиваль «Козловы всех стран, соединяйтесь!»

15 Мая 2017 12:28
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20 мая в 12 часов на ул.Трехсвятской напротив здания Сбербанка пройдет второй международный фестиваль «Козловы всех стран, соединяйтесь!»

Фестиваль не только разрушает устоявшиеся стереотипы, но позволяет говорить об истории и культуре на понятном и очень близком для современных людей, языке и даже интонации. Проведение фестиваля уже стало запоминающимся событием городской культуры, привлекающим в Тверь потенциальных туристов и гостей. Такие праздники, укоренённые на местной традиции, существует в странах Европы и некоторых регионах России. Известно, что выражение «тверской козёл» достаточно древнее, уходящее корнями в конец XIV века. На протяжении столетий оно благополучно существовало (чего стоит только чеканка тверских медных монет (пул) в XV веке с «тверским козлом»!) и начисто было лишено того негативного налёта, который был внедрён в советское время. Даже сейчас, у людей очень позитивное отношение к этому древнему символу региональной свободы, лидерства и достоинства. Такой фестиваль в уникальной ситуации оживления внутрироссийского туризма в разы повышает степень привлекательности Твери, как города расположенного между двумя крупнейшими мегаполисами и столицами России.

На фестивале будет проводиться торжественная регистрация граждан с фамилией «Козловы», «Козлевичи», «Козёл» и т.д.

На площадках фестиваля можно будет, вспомнив молодость, попрыгать через козла, забить козла в домино, распилить бревно на козлах. Для любителей сувениров будет работать «Козломаркет» и мастерские по изготовлению козликов и козочек из самых разных материалов. Начало фестиваля в 12.00 и он завершится историко-приключенческим квестом «Уклонись от зла – ищи козла»!

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Метки: «Козловы всех стран соединяйтесь!» тверь
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Комментарии (9)

  • kudimov 
    Взяли бы партию создали. В выборах поучаствовали бы...) Я даже слоган могу подсказать - "Чтобы стало меньше зла - голосуйте за козла!"
    15.05.2017 13:00
    1 | 7

    • Михалыч 
      В заксобрании и одного козла хватит
      15.05.2017 13:45
      1 | 3

      • Proletary 
        Остальные - бараны?
        15.05.2017 16:47
        0 | 0

        • shvonder 
          Просто у баранов другая фамилия
          15.05.2017 17:25
          0 | 1

  • ЧЕПАЕВ 
    Примечательно что пройдет фестиваль напротив Сбербанка
    15.05.2017 13:54
    0 | 1

  • russs 
    Приходит новый русский домой и говорит жене: 
- Слушай, жена, сейчас такие водители вежливые пошли! В общем, иду я, перехожу улицу, а мне из тачки мужик орет:
- "Для вас, козлов, переходы подземные делают!".
Ну вот я и удивился, что он ко мне на вы да еще и по фамилии...
    15.05.2017 13:54
    1 | 6

  • MikeH 
    Нда...
    15.05.2017 14:35
    0 | 0

  • horton 
    А у меня один знакомый по фамилии Козлов при регистрации брака взял фамилию жены...)
    15.05.2017 15:36
    2 | 1

  • kudimov 
    Ну вот еще одна приятная сегодняшняя новость для "Козловых" - "Виктор Козловский станет новым начальником Московского метрополитена" )
    15.05.2017 16:31
    0 | 1
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