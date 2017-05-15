9 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в Нило-Столобенской пустыни

Тверская область готовится встретить паломников со всей России в дни празднования 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского с 8 по 12 июня. Торжества пройдут на озере Селигер в монастыре Нило-Столобенская пустынь.

Праздничные мероприятия возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня в 9.30 совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители.

Праздничные богослужения в Нило-Столобенской пустыни также пройдут 8, 10 и 11 июня (утром и вечером), 12 июня утром.

Паломнический лагерь возле монастыря будет работать с 8 по 12 июня. На берегу озера Селигер организуют бесплатное проживание и питание для гостей православного праздника.

- До революции монастырь Нило-Столобенская пустынь был одной из самых посещаемых святынь. Мы ожидаем прибытия на предстоящие торжества нескольких тысяч паломников. Гостей помимо богослужений ждет интересная культурная программа, – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Кроме того, на берегу Селигера в эти дни пройдет просветительский форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского. Его центральным событием станет фестиваль хоров и выступление сводного хора из 500 человек.

Во время праздника будет организована торговля фермерской экопродукцией, товарами местных производителей, сувенирами.

Всем желающим принять участие в торжествах необходимо зарегистрироваться на сайте Тверской епархии и заполнить анкету. Подробная информация – на http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn.

Паломнический центр начал работать в Тверской области с 18 апреля для координации туристических групп и информирования потенциальных гостей. По номеру «горячей линии» центра 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный) можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях. Часы работы «горячей линии» – с 8.00 до 20.00 ежедневно, сообщает правительство Тверской области