9 июня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит божественную литургию в Нило-Столобенской пустыни

Тверская область готовится встретить паломников со всей России в дни празднования 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского с 8 по 12 июня. Торжества пройдут на озере Селигер в монастыре Нило-Столобенская пустынь.
Праздничные мероприятия возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который 9 июня в 9.30 совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители.
Праздничные богослужения в Нило-Столобенской пустыни также пройдут 8, 10 и 11 июня (утром и вечером), 12 июня утром.
Паломнический лагерь возле монастыря будет работать с 8 по 12 июня. На берегу озера Селигер организуют бесплатное проживание и питание для гостей православного праздника.
- До революции монастырь Нило-Столобенская пустынь был одной из самых посещаемых святынь. Мы ожидаем прибытия на предстоящие торжества нескольких тысяч паломников. Гостей помимо богослужений ждет интересная культурная программа, – сказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Кроме того, на берегу Селигера в эти дни пройдет просветительский форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского. Его центральным событием станет фестиваль хоров и выступление сводного хора из 500 человек.
Во время праздника будет организована торговля фермерской экопродукцией, товарами местных производителей, сувенирами.
Всем желающим принять участие в торжествах необходимо зарегистрироваться на сайте Тверской епархии и заполнить анкету. Подробная информация – на http://tvereparhia.ru/publikaczii/publikatsii/22807-vizit-svyatejshego-v-nilo-stolobenskuyu-pustyn.
Паломнический центр начал работать в Тверской области с 18 апреля для координации туристических групп и информирования потенциальных гостей. По номеру «горячей линии» центра 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный) можно получить информацию об участии в праздничных мероприятиях. Часы работы «горячей линии» – с 8.00 до 20.00 ежедневно, сообщает правительство Тверской области
Комментарии (1)
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serega
15.05.2017 11:44
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