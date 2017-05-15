В течение недели в Твери обещают тёплую погоду

Как сообщает тверской гидрометцентр, новая рабочая неделя обещает быть тёплой, а небольшие дожди будут чередоваться с солнечными днями. Заморозки могут быть в ночь с 16 на 17 мая, а к концу недели температура воздуха повысится до +9. Днём постепенно воздух будет прогреваться всё больше и больше: так, уже в среду +17, в четверг +20, а в пятницу, 19 мая, +21 градус.

Правда, выходные и начало следующей недели особым теплом радовать не будут - всего лишь +14, зато и заморозков ночами больше не обещают.