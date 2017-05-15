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76-летняя велопутешественница Юлия Михайлюк отправится по маршруту Афанасия Никитина

15 Мая 2017 10:26
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20 мая наша знаменитая землячка, велосипедистка Юлия Михайлюк, которой в этом году исполнится 76 лет, вновь стартует в очередное путешествие - на этот раз оно будет посвящено 550-летию «хождения за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, побывавшего в странах Востока, в Африке, Индии и Персии.

Кстати, первоначально в планах Юлии Ивановны было добраться до Индии тоже, но, к сожалению, маршрут изменился. На велосипеде путешественница преодолеет около 13 000 километров: сначала путь вдоль Волги до Астрахани, потом до Баку, а потом до Феодосии (Кафы). Вернутся Юлия Михайлюк планирует до конца октября.

Старт назначен на 9:00 20 мая от памятника Афанасию Никитину в Твери.

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Метки: юлия михайлюк афанасий никитин велопутешествие
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Комментарии (4)

  • hell 
    Исполнилось уже 76, 10 апреля...
    15.05.2017 10:59
    0 | 1

    • kudimov 
      Хелли, езжайте с ней на всякий случай!)
      15.05.2017 11:14
      0 | 0

      • hell 
        Да я просилась, у нее багажник занят...(((
        Прикрепленные изображения:
        15.05.2017 11:41
        0 | 0

  • bae99 
    Не вернулся он в Тверь...
    15.05.2017 11:12
    0 | 0
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