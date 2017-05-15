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В Тверской области с 12-14 мая произошло 12 ДТП с пострадавшими

15 Мая 2017 09:53
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14 мая около 15.35 на перекрестке ул. Володарского и ул. Радищева в Кимрах 41 -летний мужчина на Toyota RAV4 при повороте налево не уступил дорогу 37-летней женщине-водителю мотоцикла Кавасаки. Водитель мотоцикла с тяжелыми травмами была госпитализирована в медицинское учреждения.

14 мая около 14.45 на 167 км федеральной автодороги М-9 «Балтия» Зубцовского района Тверской области 52-летний водитель автомобиля УАЗ при повороте налево не выполнил требования ПДД уступить дорогу и столкнулся с автомобилем "Сканиа" под управлением 29-летнего мужчины. Водитель УАЗа с травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

13 мая около 22.35 на ул. Советская д.9 г Торопца Тверской области 22-летний водитель автомобиля ВАЗ – 21074 не выполнил требования ПДД и столкнулся с автомобилем "Фольксваген Гольф" под управлением 48-летней женщины. Травмы получили водитель и 27-летний пассажир автомобиля "Фольксваген", они с травмами обратились в медицинское учреждение.

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Комментарии (1)

  • ЯэтоЯ 
    хорошо отдохнули!!!!!!!!!!! (Горький каламбур)
    15.05.2017 10:09
    0 | 1
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