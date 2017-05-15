Представители стран мира обсудят в Твери борьбу с международным терроризмом

23-25 мая в Твери состоится VIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Одной из тем станет борьба с терроризмом. Участниками станут секретари Советов безопасности, министры, помощники глав государств и премьер-министров по нацбезопасности, руководители спецслужб. Российскую делегацию возглавит Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Во время встречи представители десятков стран мира рассмотрят задачи в борьбе с международным терроризмом, проблематику противодействия так называемым «цветным революциям», а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В числе других тем — роль современных технологий в международной информационной безопасности и меры по её обеспечению, основные направления международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью. Запланированы также двусторонние и многосторонние совещания глав делегаций.

Подобные встречи проводятся ежегодно по инициативе Совета Безопасности РФ в одном из городов России. В 2016 году VII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоялась в Грозном и собрала представителей 75 государств.