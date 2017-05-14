МЧС в очередной раз просит: не жгите сухую траву!

С наступлением весны и тепла традиционно начинают наводить порядок на придомовых территориях, приусадебных и дачных участках. Зачастую такая уборка не обходится без сжигания сухой прошлогодней растительности. А ведь травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. Практически единственным источником палов сухой травы является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам (от молний, например), но в общем количестве травяных палов их доля крайне мала, сообщается на сайте МЧС по Тверской области.

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается ко всем гражданам: не жгите сухую траву. Пресекайте попытки поджогов! Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!

Помните, что поджог прошлогодней сухой растительности может привести к большой беде, а поджигателю грозит административная ответственность согласно статьи 20.4 ч.1, ч.2 КоАП РФ. В особых случаях нарушителя ждет и уголовная ответственность согласно статье 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности» - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если Вы стали очевидцем горения сухой растительности, природного пожара в лесу, тления торфяников или пожара в населенном пункте незамедлительно звоните по телефону 01 (с мобильных телефонов – 101) или на единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области по номеру (4822) 39-99-99.