tvernews.ru
14 мая Воскресенье :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

МЧС в очередной раз просит: не жгите сухую траву!

МЧС в очередной раз просит: не жгите сухую траву! - ТИА
14 Мая 2017 17:29
Автор:

С наступлением весны и тепла традиционно начинают наводить порядок на придомовых территориях, приусадебных и дачных участках. Зачастую такая уборка не обходится без сжигания сухой прошлогодней растительности. А ведь травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. Практически единственным источником палов сухой травы является человек. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, что травяные палы возникают и по естественным причинам (от молний, например), но в общем количестве травяных палов их доля крайне мала, сообщается на сайте МЧС по Тверской области. 

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается ко всем гражданам: не жгите сухую траву. Пресекайте попытки поджогов! Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!

Помните, что поджог прошлогодней сухой растительности может привести к большой беде, а поджигателю грозит административная ответственность согласно статьи 20.4 ч.1, ч.2  КоАП РФ. В особых случаях нарушителя ждет и уголовная ответственность согласно статье 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности» - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если Вы стали очевидцем горения сухой растительности, природного пожара в лесу, тления торфяников или пожара в населенном пункте незамедлительно звоните по телефону 01 (с мобильных телефонов – 101) или на единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области по номеру (4822) 39-99-99.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: мчс по тверской области пожары сухая трава пожоги сухой травы
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • arcadi007 
    Да. Но мокрая-то не горит, лично пробовал.
    14.05.2017 20:21
    0 | 0

  • rozovadia 
    Реальная причина раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты, живущие внутри людей! Заражен каждый! Как спасти свою жизнь, очистить и омолодить организм читайте в интервью с главным онко-паразитологом страны --- http://eta.pe/medinfo
    14.05.2017 22:04
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

День Победы в Твери - как это было

2017-05-09 19:23
171

Обманутые дольщики «Социальной инициативы» хотят получить свои квартиры и ради внимания властей готовы митинговать

2017-05-12 11:01
65

Хакеры взломали базы и системы МВД России

2017-05-12 20:42
60

В Твери появился новый арт-объект - железный хлебопёк

2017-05-12 15:34
54

В 2017 году единовременные компенсационные выплаты по 1 млн рублей получат 30 врачей

2017-05-11 21:28
49

Патриотизм в Калязине: раздетые дети танцевали под снегом и дождем

2017-05-10 19:43
49

Владимир Путин подписал стратегию развития информационного общества страны, которая предполагает конец анонимности в интернете

2017-05-11 14:59
46

ТверьАтомЭнергоСбыт предлагает к замене счетчики электрической энергии по цене в 3 раза выше рыночной

2017-05-10 12:12
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100