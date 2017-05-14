Министр спорта пообещал построить в Твери спортивный центр по гребле

Об этом сообщает Общественная палата РФ, ссылаясь на официальный ответ Министра спорта.

Вопрос о необходимости строительства нового спортивного центра по видам гребли в Твери поступил на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым в рамках проекта ОП РФ «Час с министром».

В обращении к министру спорта говорилось, что в настоящее время тверские дети занимаются греблей на Волге в СДЮШОР им. Антонины Серединой. В школе отсутствует водопровод и канализация, постройке уже более 60 лет, а занимаются в ней более 1000 детей. Состояние материально-технической базы не отвечает современным спортивным стандартам. Ограниченность спортивных площадей не позволяет разместить всех желающих заниматься гребными видами спорта.

В официальном ответе Министерства спорта, который пришел в Общественную палату РФ по итогам «Часа с министром», говорится, что в целях комплексного решения проблем принято решение о строительстве на базе школы спортивного центра по видам гребли.

Предполагается, что строительство центра, возможно, начнется в 2018 году, а завершение и ввод в эксплуатацию — в 2019 году.