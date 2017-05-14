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Министр спорта пообещал построить в Твери спортивный центр по гребле

Министр спорта пообещал построить в Твери спортивный центр по гребле - ТИА
14 Мая 2017 14:56
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Об этом сообщает Общественная палата РФ, ссылаясь на официальный ответ Министра спорта. 

Вопрос о необходимости строительства нового спортивного центра по видам гребли в Твери поступил на встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым в рамках проекта ОП РФ «Час с министром».

В обращении к министру спорта говорилось, что в настоящее время тверские дети занимаются греблей на Волге в СДЮШОР им. Антонины Серединой. В школе отсутствует водопровод и канализация, постройке уже более 60 лет, а занимаются в ней более 1000 детей. Состояние материально-технической базы не отвечает современным спортивным стандартам. Ограниченность спортивных площадей не позволяет разместить всех желающих заниматься гребными видами спорта.

В официальном ответе Министерства спорта, который пришел в Общественную палату РФ по итогам «Часа с министром», говорится, что в целях комплексного решения проблем принято решение о строительстве на базе школы спортивного центра по видам гребли.

Предполагается, что строительство центра, возможно, начнется в 2018 году, а завершение и ввод в эксплуатацию — в 2019 году.

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Метки: МИНИСТР СПОРТА ПАВЕЛ КОЛОБКОВ гребная база в твери шребля в твери спорт в твери
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Комментарии (2)

  • antiER 
    Как всегда все намечается на послевыборный срок. Кто скажет на это лето хоть чего го запланировано. (Весна прошла)
    14.05.2017 16:02
    0 | 1

  • Proletary 
    Почему-то вспомнился Насреддин, шах и ишак.
    14.05.2017 16:07
    0 | 0
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