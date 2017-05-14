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15 мая все МРЭО ГИБДД Тверской области будут работать без перерыва на обед

14 Мая 2017 13:25
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О возобновлении работы МРЭО, РЭП ГИБДД ОМВД области Госавтоинспекция Тверской области сообщает в свое официальной группе ВКонтакте. 

В связи с техническими неполадками в Информационной мультисервисной телекоммуникационной сети МВД России оказание государственных услуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции 13 мая 2017 года временно не осуществлялось. 

В настоящее время неполадки в работе устранены. В связи с этим, 15 мая 2017 года (понедельник) регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Тверской области будут вести прием граждан с 10.00 до 15.00 без перерыва на обед, как следует из сообщения. 

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Комментарии (2)

  • hell 
    Блин, а они там с голодухи не перемрут?
    14.05.2017 14:57
    0 | 4

  • Proletary 
    А в это время где-то на задворках МРЭО гайцы учат админа кирзачом по бейцалам...
    14.05.2017 16:09
    0 | 0
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