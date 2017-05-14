15 мая все МРЭО ГИБДД Тверской области будут работать без перерыва на обед

О возобновлении работы МРЭО, РЭП ГИБДД ОМВД области Госавтоинспекция Тверской области сообщает в свое официальной группе ВКонтакте.

В связи с техническими неполадками в Информационной мультисервисной телекоммуникационной сети МВД России оказание государственных услуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции 13 мая 2017 года временно не осуществлялось.

В настоящее время неполадки в работе устранены. В связи с этим, 15 мая 2017 года (понедельник) регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Тверской области будут вести прием граждан с 10.00 до 15.00 без перерыва на обед, как следует из сообщения.