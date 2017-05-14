14 мая в Твери пройдёт турнир по ножевому бою

14 мая в Твери пройдет Открытый кубок по спортивному ножевому бою, посвященный 72-ой годовщине победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками. Среди участников - спортсмены из Твери и Тверской области, Калужской области, Москвы. Мероприятие включено в календарный план Федерации оружейных единоборств России (ФОЕР).

Турнир начнется в 11:00 в ФОК им. С. Ахмерова по адресу: г. Тверь, ул.Левитана, 87. Вход для зрителей свободный.