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В Тверской области клещи покусали 700 человек

13 Мая 2017 19:02
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С начала сезона в Тверской области зарегистрировано 712 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей. Экстренную серопрофилактику получили 277 человек, в том числе 208 детей.  По информации Роспотребнадзора, количество обратившихся за медицинской помощью на 25% меньше аналогичного периода  2016 года.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» и лабораториях других учреждений с начала сезона исследовано на  инфекции 196  клещей, снятых с людей. 42 находки оказались зараженными боррелиозом и эрлихиозом.

По состоянию на 11 мая проведены акарицидные обработки на площади 26,1 га, в том числе в  летних оздоровительных учреждениях- 26,1 га.

В целях профилактики клещевых инфекций в области  планируется проведение противоклещевых обработок на 400 га, сообщает ведомство.

 

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Метки: укусы клещей покусали клещи клещи
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Комментарии (1)

  • Proletary 
    То есть энцефалитных клещей среди пойманных не было вообще?
    13.05.2017 20:10
    0 | 0
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