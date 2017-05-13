В Тверской области клещи покусали 700 человек

С начала сезона в Тверской области зарегистрировано 712 обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей. Экстренную серопрофилактику получили 277 человек, в том числе 208 детей. По информации Роспотребнадзора, количество обратившихся за медицинской помощью на 25% меньше аналогичного периода 2016 года.

В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» и лабораториях других учреждений с начала сезона исследовано на инфекции 196 клещей, снятых с людей. 42 находки оказались зараженными боррелиозом и эрлихиозом.

По состоянию на 11 мая проведены акарицидные обработки на площади 26,1 га, в том числе в летних оздоровительных учреждениях- 26,1 га.

В целях профилактики клещевых инфекций в области планируется проведение противоклещевых обработок на 400 га, сообщает ведомство.