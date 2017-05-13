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В Твери парень напал на школьника и отобрал у него рюкзак

13 Мая 2017 17:45
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Центральный районный суд Твери признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.162 ч.1 УК РФ (разбое, то есть в нападении в целях хищения чужого имущества, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

8 марта 2017 года на ул. Бебелея в дневное время пьяный мужчина напал на проходившего мимо несовершеннолетнего. Он ударил мальчика кулаком по голове и открыто похитил у него рюкзак с учебниками, тетрадями и канцтоварами.

В результате разбойного нападения несовершеннолетнему были причинены: закрытая черепно–мозговая травма, сотрясение головного мозга, кровоподтек и ссадины в лобной области справа, которые квалифицированы экспертом как легкий вред здоровью.

Также законному представителю школьника причинен материальный ущерб на сумму 9105 рублей.

В судебном заседании преступник признал вину полностью, в содеянном раскаялся, поддержал ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При назначении подсудимому наказания к смягчающим обстоятельствам суд отнес признание вины, раскаяние в содеянном и его молодой возраст, а также семейное положение, явку с повинной и возмещение ущерба в виде возврата похищенного имущества, - сообщает пресс-секретарь суда.

Однако это преступление было рецидивом, совершенным в состоянии опьянения, поэтому суд вынес такое решение.

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Метки: напал на школьника напал на мальчика отобрал рюкзак
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Комментарии (1)

  • uabumoderoff 
    Плоды психотронного воздействия.Если мужчина нормальный,то других обьяс6ений нету.Не пиво же школьник нес в рюкзаке.
    13.05.2017 18:27
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