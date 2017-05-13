Житель Тверской области объявлен в международный розыск и заочно арестован за участие в боевых действиях на стороне ИГИЛ

Калининским районным судом Тверской области удовлетворено ходатайство следователя УФСБ России по Тверской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической).

В февраля 2014 года иностранный гражданин, зарегистрированный и проживающий на территории Калининского района, являющийся приверженцем религиозного экстремизма исламского толка, разделяющий идеологию и цели деятельности международной террористической организации «ИГИЛ» (террористическая организация, запрещенная в России), принял решение выехать с территории РФ в целях вступления в ряды указанной организации и участия в ее деятельности. Далее авиатранспортным сообщением Москва-Стамбул вылетел на территорию Турции, чтобы потом перебраться на территорию Сирии и вступить в ряды незаконных вооруженных формирований на стороне МТО «ИГИЛ». Находясь на территории Сирии, совместно с другими членами принимал и до настоящего времени принимает участие в боевых действиях указанной организации.

Постановлением суда от 4 мая этого года в отношении обвиняемого заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что 30 апреля он объявлен в международный розыск. Срок содержания под стражей постановлено исчислять с момента его задержания на территории Российской Федерации.