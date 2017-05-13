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В Тверской области УК и ТСЖ за нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства оштрафованы на 1,2 млн рублей

13 Мая 2017 14:48
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Государственная жилищная инспекция Тверской области рассмотрела 24 дела об административных правонарушениях со стороны УК и ТСЖ, а также 8 дел в отношении должностных лиц. Общий размер штрафных санкций составил более 200 тысяч рублей. Всего с начала года за нарушения в сфере ЖКХ назначено свыше 1,2 млн рублей штрафов.

В мае прошлого года органы государственного жилищного надзора получили право отзывать и аннулировать лицензии УК. В ходе лицензионного контроля и выявляются многие нарушения.

Чаще всего они касаются некачественного предоставления коммунальных услуг и превышения нормативных сроков проведения ремонта. В числе нарушителей МУП «Коммунальное хозяйство» Зубцовского района, МУП «Теплоэнергетическая компания» Лихославльского района, ООО «Максатихинское управляющее предприятие «Городские коммунальные сети», компания «Тверская генерация», руководители осташковского МУП «Межотраслевое коммунальное хозяйство» и МУП «Погорельские коммунальные услуги» Зубцовского района.

За нарушение правил безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования оштрафованы ржевское ТСЖ «Республиканская 34» и ТСЖ «Наш дом» из Вышнего Волочка. Также вынесены административные взыскания за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов, нарушение законодательства об энергоэффективности, неразмещение информации в государственной информационной системе «ЖКХ».

В ГЖИ отмечают, что штрафы управляющая организация обязана оплачивать из прибыли компании, а не за счёт повышения платы за услуги для собственников жилых помещений.

Если суммы в квитанциях увеличились, и УК объясняет это необходимостью платить штраф, налицо грубое нарушение жилищного законодательства. Сообщить о нём можно по телефону «горячей линии» Госжилинспекции Тверской области (4822) 65-50-11.

 

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Метки: нарушения в сфере жкх гжи ук
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Комментарии (2)

  • jazz-y 
    "В ГЖИ отмечают, что штрафы управляющая организация обязана оплачивать из прибыли компании, а не за счёт повышения платы за услуги для собственников жилых помещений." 

Прибыли? Ладно, в теории можно допустить, что УК закладывают прибыль в априори убыточные сметы на собственные работы и получают её несмотря на долги жильцов и претензии ресурсников, но из каких средств оплачивать штрафы ТСЖ, если они по сути являются некоммерческими объединениями собственников? Сейчас ситуация такая, что оштрафовать можно практически любую организацию - вопрос только в том, обратит внимание ГЖИ на нее или нет.
    13.05.2017 14:55
    0 | 2

  • niceurova 
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    13.05.2017 15:21
    1 | 0
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