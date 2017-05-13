Сотрудники МЧС Тверской области помогли ветеранам Великой Отечественной войны: вскопали огороды и посадили картофель

Личный состав Тверского, Кашинского, Бежецкого, Кимрского, Торжокского пожарно-спасательных гарнизонов активно участвует в жизни ветеранов Великой Отечественной войны, оказывает им всевозможную помощь и поддержку.

Так, сотрудники МЧС России своим ветеранам Великой Отечественной войны помогли перекапать огород и расчистить приусадебный участок. Оказали помощь в посадке картофеля. Помимо этого, пожарные помогли наколоть и сложить дрова, для обогрева жилых домов, в которых проживают ветераны.

Сотрудники и работники Калининского, Кашинского, Кимрского, пожарно-спасательных гарнизонов провели мероприятие по благоустройству воинских захоронений, сообщает пресс-служба ведомства.