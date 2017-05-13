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Сотрудники МЧС Тверской области помогли ветеранам Великой Отечественной войны: вскопали огороды и посадили картофель

13 Мая 2017 11:57
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Фоторепортаж

Личный состав Тверского, Кашинского, Бежецкого, Кимрского, Торжокского пожарно-спасательных гарнизонов активно участвует в жизни ветеранов Великой Отечественной войны, оказывает им всевозможную помощь и поддержку.

Так, сотрудники МЧС России своим ветеранам Великой Отечественной войны помогли перекапать огород и расчистить приусадебный участок. Оказали помощь в посадке картофеля. Помимо этого, пожарные помогли наколоть и сложить дрова, для обогрева жилых домов, в которых проживают ветераны.

Сотрудники и работники Калининского, Кашинского, Кимрского, пожарно-спасательных гарнизонов провели мероприятие по благоустройству воинских захоронений, сообщает пресс-служба ведомства.

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Метки: мчс по тверской области помощь ветеранам
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Комментарии (5)

  • UnCle 
    А где же МГЕРышы?
    13.05.2017 12:05
    0 | 5

  • 1% 
    ахахахахахахах) мчссники отрабатывают барщину) самые опущенные и зашкваренные бюджетники в рф)
    13.05.2017 12:12
    4 | 1

    • 100 % 
      Гадите отличительно от прочих. 
Зло. Искренне. Ненавидяще. 
Всех, все и всегда. 
В МЧС есть и реальные ребята. Настоящие. Их немного, но имеются. И за слова "опущенные" - можно красиво увидеть их не только на фото, а в реалиях. Ведь там не только старперы, а и IT-шники, и спортсмены, и борцы. 
А Вы? 1% - чего? Не глагольте -электората. Сами понимаете -   чушь.
"
      13.05.2017 15:28
      1 | 1

  • kozlik047 
    Какая картошка ? Снег каждый день идёт.
    13.05.2017 14:22
    0 | 2

  • niceurova 
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    13.05.2017 15:21
    0 | 0
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