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В России подорожали водка и коньяк

13 Мая 2017 10:45
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В России с 13 мая выросла минимальная розничная цена на крепкий алкоголь.

На водку цена повысилась на 7,9% и составила 205 рублей за пол-литровую бутылку (сейчас «поллитровка» стоит 190 рублей).

Бутылку коньяка такого же объема теперь запрещено продавать дешевле 371 руб., что на 15,2% больше установленной ранее цены.

Приказ Минфина был опубликован на официальном портале правовой информации 2 мая и вступил в силу спустя 10 дней. 

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Метки: подорожала водка выросла цена на водку подорожали водка и коньяк
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Комментарии (2)

  • vepr76 
    Я запасся,  мне все-равно...
    13.05.2017 11:03
    0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Видно качественен коньячок по 371 рупь за вядро). Как спивались уродцы, так спиваться и дохнуть будут. Цены на пойло надо снижать, а не повышать, для санации электората от мыслей разных.
    13.05.2017 11:04
    0 | 0
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