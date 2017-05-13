В России подорожали водка и коньяк

В России с 13 мая выросла минимальная розничная цена на крепкий алкоголь.
На водку цена повысилась на 7,9% и составила 205 рублей за пол-литровую бутылку (сейчас «поллитровка» стоит 190 рублей).
Бутылку коньяка такого же объема теперь запрещено продавать дешевле 371 руб., что на 15,2% больше установленной ранее цены.
Приказ Минфина был опубликован на официальном портале правовой информации 2 мая и вступил в силу спустя 10 дней.
Комментарии (2)
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Dobry кrtek
13.05.2017 11:04
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