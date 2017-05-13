В России подорожали водка и коньяк

В России с 13 мая выросла минимальная розничная цена на крепкий алкоголь.

На водку цена повысилась на 7,9% и составила 205 рублей за пол-литровую бутылку (сейчас «поллитровка» стоит 190 рублей).

Бутылку коньяка такого же объема теперь запрещено продавать дешевле 371 руб., что на 15,2% больше установленной ранее цены.

Приказ Минфина был опубликован на официальном портале правовой информации 2 мая и вступил в силу спустя 10 дней.