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В Тверской области пять тысяч детей из многодетных семей получили сладости

13 Мая 2017 09:13
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С 21 апреля по 10 мая 2017 года Отдел социального служения Тверской епархии провел ряд благотворительных акций по раздаче сладостей компании «Марс» для детей из многодетных и малообеспеченных семей, проживающих на территории Тверской, Ржевской и Бежецкой епархий. В ходе акции благотворительная помощь была оказана  около 3000 семьям, в которых воспитывается более 5000 детей разного возраста.

Благотворительную помощь смогли получить семьи в Твери, Ржеве, Лихославле, Старице, Удомле, Калининском и Спировском районах Тверской области.

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Метки: тверская епахия благотворительности сладости для детей
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Комментарии (6)

  • Добрая Мышь 
    я такую гадость и бесплатно бы брать не стала
    13.05.2017 09:50
    1 | 1

    • Dobry кrtek 
      "я такую гадость в рот и бесплатно бы брать не стала." Так убедительнее.) Самое главное, Мысчь серая, но многодетная, не это, гадость-не гадость, а то, что в России многодетность и бедность ( нищета )-это одно и то же.
      13.05.2017 10:50
      0 | 0

      • Добрая Мышь 
        вот пытаюсь рушить этот стереотип как могу
        13.05.2017 10:55
        0 | 0

        • Dobry кrtek 
          Вы, Мысчь, не тем и не так их разрушаете. Отказ от еды не означает рост материального благосостояния).
          13.05.2017 11:01
          0 | 0

      • BARBAwin 
        Фифа многодетная, имеет трох детей и мужа, и не бедствует
Стереотип разрушен, она же на трех работах фрилансирует
        13.05.2017 10:57
        0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Картинки разных лет, но как похожи.
    Прикрепленные изображения:
    13.05.2017 10:59
    0 | 0
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