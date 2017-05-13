В Тверской области пять тысяч детей из многодетных семей получили сладости

С 21 апреля по 10 мая 2017 года Отдел социального служения Тверской епархии провел ряд благотворительных акций по раздаче сладостей компании «Марс» для детей из многодетных и малообеспеченных семей, проживающих на территории Тверской, Ржевской и Бежецкой епархий. В ходе акции благотворительная помощь была оказана около 3000 семьям, в которых воспитывается более 5000 детей разного возраста.

Благотворительную помощь смогли получить семьи в Твери, Ржеве, Лихославле, Старице, Удомле, Калининском и Спировском районах Тверской области.