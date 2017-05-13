tvernews.ru
13 мая Суббота :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери проходит 50-я всероссийская регата по академической гребле памяти Афанасия Никитина

13 Мая 2017 09:07
Автор:

С 12 по 14 мая 2017 года в Твери проходит всероссийская регата по академической гребле памяти тверского купца Афанасия Никитина. 13 мая состоится торжественное открытие состязаний. В этом году регата отмечает 50-летие. ​

Участниками состязаний в разные годы были олимпийские чемпионы Вячеслав Иванов, Александр Тимошинин, Игорь Кравцов, Николай Спинев, Анатолий Сасс и другие заслуженные гребцы. В их числе – наш прославленный земляк, серебряный призер Олимпиады в Монреале Дмитрий Бехтерев.

В юбилейной регате принимают участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Тверской, Астраханской, Воронежской, Калужской, Московской, Новгородской и Псковской областей.

Зрелищные соревнования проходят на акватории Волги в центре областной столицы. Старты запланированы 13 и 14 мая в 10.00 и 16.00. Спортсмены финишируют в створе кинотеатра «Звезда», сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: регата афанасий никитин регата по академической гребле
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

День Победы в Твери - как это было

2017-05-09 19:23
171

Обманутые дольщики «Социальной инициативы» хотят получить свои квартиры и ради внимания властей готовы митинговать

2017-05-12 11:01
58

В Твери появился новый арт-объект - железный хлебопёк

2017-05-12 15:34
52

В 2017 году единовременные компенсационные выплаты по 1 млн рублей получат 30 врачей

2017-05-11 21:28
49

Патриотизм в Калязине: раздетые дети танцевали под снегом и дождем

2017-05-10 19:43
49

Владимир Путин подписал стратегию развития информационного общества страны, которая предполагает конец анонимности в интернете

2017-05-11 14:59
46

Хакеры взломали базы и системы МВД России

2017-05-12 20:42
41

ТверьАтомЭнергоСбыт предлагает к замене счетчики электрической энергии по цене в 3 раза выше рыночной

2017-05-10 12:12
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100