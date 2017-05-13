В Твери проходит 50-я всероссийская регата по академической гребле памяти Афанасия Никитина

С 12 по 14 мая 2017 года в Твери проходит всероссийская регата по академической гребле памяти тверского купца Афанасия Никитина. 13 мая состоится торжественное открытие состязаний. В этом году регата отмечает 50-летие. ​

Участниками состязаний в разные годы были олимпийские чемпионы Вячеслав Иванов, Александр Тимошинин, Игорь Кравцов, Николай Спинев, Анатолий Сасс и другие заслуженные гребцы. В их числе – наш прославленный земляк, серебряный призер Олимпиады в Монреале Дмитрий Бехтерев.

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В юбилейной регате принимают участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Тверской, Астраханской, Воронежской, Калужской, Московской, Новгородской и Псковской областей.

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Зрелищные соревнования проходят на акватории Волги в центре областной столицы. Старты запланированы 13 и 14 мая в 10.00 и 16.00. Спортсмены финишируют в створе кинотеатра «Звезда», сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.