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В Кимрах наркополицейские задержали торговца амфетамином, ему грозит до 20 лет тюрьмы

В Кимрах наркополицейские задержали торговца амфетамином, ему грозит до 20 лет тюрьмы - ТИА
12 Мая 2017 21:40
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В Кимрах полицейские задержали предполагаемого торговца синтетическими наркотиками. При досмотре в ходе отработки оперативной информации у 37-летнего мужчины изъяли полимерный сверток с порошкообразным веществом, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Эксперты-криминалисты установили, что в свертке находился амфетамин. В жилище мужчины полицейские нашли ещё 13 свёртков с наркотиком общей массой более 120 граммов. 

Задержанного взяли под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двадцати лет лишения свободы.

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Метки: торговля наркотиками в тверской области амфетамин умвд по тверской области
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