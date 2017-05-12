В Кимрах наркополицейские задержали торговца амфетамином, ему грозит до 20 лет тюрьмы

В Кимрах полицейские задержали предполагаемого торговца синтетическими наркотиками. При досмотре в ходе отработки оперативной информации у 37-летнего мужчины изъяли полимерный сверток с порошкообразным веществом, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Эксперты-криминалисты установили, что в свертке находился амфетамин. В жилище мужчины полицейские нашли ещё 13 свёртков с наркотиком общей массой более 120 граммов.

Задержанного взяли под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двадцати лет лишения свободы.