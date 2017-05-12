tvernews.ru
12 мая Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Житель Тверской области получил реальный срок: он изготовил наркотик из дикорастущей конопли и хранил его дома

12 Мая 2017 20:59
Автор:

11 мая Лихославльский районный суд вынес приговор местному жителю. В феврале 2017 года в ходе обыска у осужденного было обнаружено и изъято наркотическое вещество, которое он изготовил из дикорастущей конопли и впоследствии незаконно хранил у себя дома.

Мужчина получил наказание в виде реального лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. "Лишь данное наказание отвечает характеру совершённого преступления, целям восстановления социальной справедливости и исправления осужденного", - сообщается в релизе пресс-службы Лихославльского районного суда.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: хранение наркотиков лихославльский районный суд
Смотрите также:
Комментарии (2)

  • evgen69 
    Звери
    12.05.2017 21:04
    0 | 0

  • Proletary 
    Нефиг дома хранить. Людям бы раздал, чтоб бухали меньше. Хотя синий зеленого не разумеет...
    12.05.2017 21:17
    0 | 1
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

День Победы в Твери - как это было

2017-05-09 19:23
171

Патриотизм в Калязине: раздетые дети танцевали под снегом и дождем

2017-05-10 19:43
49

В 2017 году единовременные компенсационные выплаты по 1 млн рублей получат 30 врачей

2017-05-11 21:28
49

Обманутые дольщики «Социальной инициативы» хотят получить свои квартиры и ради внимания властей готовы митинговать

2017-05-12 11:01
50

Владимир Путин подписал стратегию развития информационного общества страны, которая предполагает конец анонимности в интернете

2017-05-11 14:59
46

В Твери появился новый арт-объект - железный хлебопёк

2017-05-12 15:34
43

ТверьАтомЭнергоСбыт предлагает к замене счетчики электрической энергии по цене в 3 раза выше рыночной

2017-05-10 12:12
37

У школы несколько дней стоит подозрительная машина, и ее никто не проверяет

2017-05-12 14:22
29

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агентство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100