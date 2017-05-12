Житель Тверской области получил реальный срок: он изготовил наркотик из дикорастущей конопли и хранил его дома

11 мая Лихославльский районный суд вынес приговор местному жителю. В феврале 2017 года в ходе обыска у осужденного было обнаружено и изъято наркотическое вещество, которое он изготовил из дикорастущей конопли и впоследствии незаконно хранил у себя дома.

Мужчина получил наказание в виде реального лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. "Лишь данное наказание отвечает характеру совершённого преступления, целям восстановления социальной справедливости и исправления осужденного", - сообщается в релизе пресс-службы Лихославльского районного суда.