В Тверской области обезвредили три снаряда времён Великой Отечественной войны

12 мая группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области обезвредила в Зубцовском районе и Заволжском районе Твери три взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области.

Обезврежены были: один 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, одна граната РГД-33, одна 82-миллиметровая минометная мина.

При обнаружении взрывоопасного предмета МЧС рекомендует гражданам отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих о возможной опасности, немедленно сообщите об обнаруженном предмете в полицию по телефону «02» или в единую службу спасения по телефону «101» и действовать только в соответствии с полученными рекомендациями. Главное - до приезда специалистов не подходить к подозрительному предмету и не предпринимать самостоятельных действий по его обезвреживанию.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – 8 (4822) 39-99-99, дежурная часть аварийно-спасательной службы - (4822) 34-30-94.