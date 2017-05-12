Вышел полноценный тизер фильма "Прощаться не будем" об оккупации Калинина

Компания Russian Film Group выпустила первый полноценный тизер к фильму "Прощаться не будем" режиссёра Павла Дроздова. Съёмки картины проходили в Твери в конце 2016 - начале 2017 года, на экраны она выйдет осенью.

Октябрь сорок первого года. Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин, чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага — эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты и шпионы намерены сделать все, чтобы этого не случилось...

В ролях: Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Анна Чурина, Сергей Горобченко, Ксения Петрухина, Артур Ваха, Алена Чехова, Андрей Смоляков, Александр Робак, Юрий Кузнецов, Анна Пескова, Елена Захарова, Андрей Чадов, Дагун Омаев, Ксения Алферова, Анатолий Гущин и другие.

Внимательный зритель может выиграть билеты в кино от Russian Film Group:

"Если вы внимательно следите за нашими соцсетями, то наверняка заметите разницу между двумя версиями тизера - короткой версией в Инстаграме и полной Вконтакте и Фейсбуке, - пишут создатели фильма. - Пишите в комментариях свои догадки, а первому правильно ответившему мы подарим два билета в кино на любой фильм! Подсказка от нас: присмотритесь внимательно ко всем героям... в одной из версий мы скрыли одного персонажа".

Полная версия тизера: