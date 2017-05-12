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В Вышнем Волочке из-за ремонта моста автомобили пустят в объезд трассы М-10

12 Мая 2017 19:08
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На время капитального ремонта моста в Вышнем Волочке Тверской области на 296-328 км трассы М-10 вводится временное ограничение движения, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Россия».

Временная схема движения будет действовать с 14 мая по 30 октября текущего. Проезд организуется по специально построенной объездной дороге на время капитального ремонта моста через Тверецкий канал в Вышнем Волочке. «Сразу же после переключения движения подрядная организация приступит к демонтажу старого мостового сооружения, а затем на его месте построит новую переправу», - сообщают в ведомстве.

В этом году в Вышнем Волочке планируется капитально отремонтировать сразу три моста. Первый, через реку Цна, «ушел» в ремонт 5 мая, в июне начнет капремонт моста через Цнинский канал. Все объекты построены более 60 лет назад и признаны морально и физически устаревшими. Они будут полностью разобраны.  Построенные на их месте новые мосты  предполагается сдать в эксплуатацию к до конца текущего года.

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Метки: временное ограничение движения вышний волочёк м-10 фку упрдор россия
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