В Вышнем Волочке из-за ремонта моста автомобили пустят в объезд трассы М-10

На время капитального ремонта моста в Вышнем Волочке Тверской области на 296-328 км трассы М-10 вводится временное ограничение движения, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Россия».

Временная схема движения будет действовать с 14 мая по 30 октября текущего. Проезд организуется по специально построенной объездной дороге на время капитального ремонта моста через Тверецкий канал в Вышнем Волочке. «Сразу же после переключения движения подрядная организация приступит к демонтажу старого мостового сооружения, а затем на его месте построит новую переправу», - сообщают в ведомстве.

В этом году в Вышнем Волочке планируется капитально отремонтировать сразу три моста. Первый, через реку Цна, «ушел» в ремонт 5 мая, в июне начнет капремонт моста через Цнинский канал. Все объекты построены более 60 лет назад и признаны морально и физически устаревшими. Они будут полностью разобраны. Построенные на их месте новые мосты предполагается сдать в эксплуатацию к до конца текущего года.