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В Твери и окрестностях ловили условных террористов с заложниками

В Твери и окрестностях ловили условных террористов с заложниками - ТИА
12 Мая 2017 18:44
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11 мая оперативный штаб в Тверской области проводил в столице региона и населённых пунктах Калининского района учение по пресечению террористического акта. В рамках учения региональная группировка сил и средств отработала практическое взаимодействие по противодействию терроризму, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тверской области.

По сценарию трое неизвестных на автомобиле совершили наезд на отдыхающих в городском саду города Твери людей и открыли по ним стрельбу. Скрывшись с места преступления, они под угрозой применения оружия захватили маршрутное такси с пассажирами. При попытке их остановить обстрелян наряд ДПС, один сотрудник погиб. Террористы укрылись в одном из заброшенных зданий в деревне Черногубово Калининского района с захваченными заложниками.

С учётом складывающейся обстановки руководитель Оперативного штаба принял решение о проведении контртеррористической операции. Предпринятыми мерами бандгруппа уничтожена, заложники освобождены. Ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам граждан, мероприятия по минимизации последствий террористического акта проведены.

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Метки: контртеррористические учения в тверской области захват заложников в твери гу мчс по тверской области
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