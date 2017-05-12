В Тверской области посадили 750 тысяч молодых деревьев

12 мая, в рамках Всероссийского дня посадки леса в Тверской области высадили более 750 тыс. молодых деревьев. Акция приурочена к Году экологии в России, объявленному Указом Президента РФ Владимира Путина.

Цель акции – привлечь внимание каждого к проблемам экологии, привить молодежи культуру бережного отношения к природе.

В мероприятиях по посадке леса приняли участие более 2 тысяч жителей региона. Соответствующие акции прошли во всех районах области. На территории лесного фонда площадь новых насаждений составила 210 га, также заложены аллеи и скверы в населенных пунктах на площади 1 га.

Центральной площадкой акции стал лесной участок в Оршинском участковом лесничестве рядом с деревней Александровка площадью 2,5 га. Несколько лет назад здесь проводилась санитарная рубка елей. Возобновлять лесные культуры помогали представители отраслевых ведомств, студенты-биологи, юные защитники леса, волонтеры. Всего здесь было высажено 10 тыс. сеянцев елей, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.