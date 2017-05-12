«Чемпионы из подвала»: как отец и дочь из Осташкова стали мировыми легендами сумо

За всю историю мирового сумо впервые на европейском пьедестале победителей оказались отец и дочь из России, а точнее – из города Осташкова Тверской области. Пять золотых медалей европейской пробы принесла стране семья Петровых, пять раз в столице Грузии Тбилиси на апрельском Чемпионате Европы звучал гимн и поднимался флаг России. Какой ценой досталась чемпионам эта победа и как обстоят дела с развитием традиционного японского спорта в Тверской области, Михаил и Светлана Петровы рассказал журналистам 12 мая.

Михаил Петрову 41 год. Он не только отец Светланы, но и по совместительству её тренер. В 2016 году он дебютировал на Чемпионате Европы (в Польше) серебряной медалью (в весе 100 кг). Залогом успеха в спорте и своего, и дочери, чемпион называет абсолютную веру в победу, работоспособность и упорство. На соревнованиях в Тбилиси он, обыграв норвежца, в финале мощным броском поверг наземь лучшего балканского борца из Болгарии и завоевал золото чемпионата континента. Своё золото Михаил выиграл в последний день чемпионата, когда у Светы уже было 4 заслуженных золотых медали.

- Когда на тебя давит огромный груз ответственности за отца, за тренера, за свою страну, бороться намного сложнее. Поэтому Свете было тяжелее, а мне в какой-то степени проще, потому что дочь уже победила.

Как признался чемпион, дома он старается быть для Светы отцом, а на тренировках – наставником. Но получается это далеко не всегда: «Тренер во мне «включается» чересчур часто, но я всё-таки стараюсь его вовремя выключать».

Несмотря на свой юный возраст – 17 лет – Светлана Петрова уже стала легендой российского сумо, она неоднократная чемпионка России, Европы и Мира. Но об этом виде спорта, как признаётся, она никогда не мечтала:

- С раннего детства я занималась гимнастикой, папа предложил попробовать себя в спортивной борьбе, мне понравилось, и я осталась.

Светлана рассказала, как болела за отца на Чемпионате:

- Я верила в него так, как он сам в себя не верил. А когда папа одержал победу, я испытала такие эмоции, которые словами просто не передать.

Когда в честь победителя играл гимн России, Света вбежала на пьедестал к отцу.

В планах у чемпионки – новые победы и поступление в Смоленскую академию физкультуры, спорта и туризма.

Президент Федерации сумо Тверской области Андрей Годько гордится спортсменами:

- Это просто феноменальный результат. Когда на пьедестале стоят отец и дочь с пятью медалями на двоих – такое впервые в мировом спорте, и, возможно, никогда не повторится. Петровы сделали невозможное. Это наше национальное достояние, я не побоюсь таких слов.

Сейчас Осташковское отделение региональной Федерации сумо – самое крупное в Тверской области. Начиналось всё, как обычно, на голом энтузиазме. Сейчас спортсмены (в общей сложности 100 воспитанников и 4 тренера) занимаются в подвале ветеринарного техникума, отремонтированном и обустроенном под спортивный зал. "Это почти дети из подвала", - шутат президент федерации сумо. В скором времени в Осташкове откроется новый спортивный центр, куда и переберутся сумоисты.

Сумо – это не базовый вид спорта в Тверской области, поэтому федеральных средств на него не выделяется. Тем не менее, как отметил Андрей Годько, федерация возлагает большие надежды на нового главу Комитета по физической культуре и спорту Тверской области. Тем более что общий язык уже удалось найти.