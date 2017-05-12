Уголовное дело о резонансном ДТП, в котором погиб сотрудник полиции, отправлено в суд

18 января около 15:00 на 56-м километре автодороги Тверь – Ржев произошло ДТП, в котором погиб сотрудник ДПС.

Прокуратура Старицкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

59-летний водитель на автомобиле Volkswagen Touareg выехал на встречку, после чего – на левую обочину, где врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2113, в прицеп к снегоходу «YMAXA BR 250» и столкнулся с патрульным «Форд Фокус». В ДТП погиб 29-летний лейтенант полиции Андрей Никитин, который находился на водительском сиденье, скончался до приезда медиков. Его коллега, находившийся вместе с ним в патрульном автомобиле, получил серьезные травмы и был госпитализирован в городскую больницу скорой медицинской помощи.

Уголовное дело направлено в Старицкий районный суд для рассмотрения по существу.

Управление ГИБДД подготовило видео-схему, чтобы поставить точку в обсуждении обстоятельств ДТП. По информации ведомства, это видео фактически дублирует видео с регистратора патрульного автомобиля, которое сейчас приобщено к уголовному делу.