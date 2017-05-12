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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 рейтинга ипотечных банков по итогам 1 квартала 2017 года

12 Мая 2017 15:06
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ПАО "БАНК УРАЛСИБ" по итогам первого квартала 2017 года в очередной раз вошел в Топ-15 рейтинга ипотечных банков («Высшая ипотечная лига») Аналитического центра «Русипотека». Всего на 1.04.2017 г. Банк выдал более полутора тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 3 млрд рублей. При этом половина этих кредитов – по количеству и объему – была выдана в марте.

Ипотека является одним из ключевых продуктов УРАЛСИБа, в 2016 году объем выданных Банком ипотечных кредитов увеличился в 4 раза по сравнению с 2015 годом. Ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке – в феврале 2017 года УРАЛСИБ вошел в ТОП-5 рейтинга ипотечных кредитов на покупку квартиры в новостройке. В рамках развития ипотечного кредитования банком открыто 22 ипотечных центра в регионах, аккредитовано 1022 застройщика и более 2200 объектов жилья по всей России.

Более подробно об условиях предоставления ипотечных кредитов можно узнать на сайте Банка УРАЛСИБ, обратившись в ипотечный центр, в офис банка или по телефону 8 800 200-55-20.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.  Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings,

«B-» Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 апреля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 275 точек продаж, 1 503 банкомата, 520 платежных терминалов и 22 804 POS-терминала.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

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Метки: банк уралсиб Топ-15 рейтинга ипотечных банков ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
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