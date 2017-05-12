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В Твери горе-парковщик на час перекрыл движение трамваев

В Твери горе-парковщик на час перекрыл движение трамваев - ТИА
Фото: Сергей Бочкарёв / Подслушано у водителей. Тверь
12 Мая 2017 15:03
Автор:

В Заволжье горе-водитель припарковался рядом с рельсами и перекрыл движение трамваев. Сергей Бочкарёв сфотографировал брошенный "Рено Сандеро" рядом с первой Медсанчастью на Петербургском шоссе, фото опубликованы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

На 13:20 на путях стояли уже три трамвая, путь которым перегородил легкомысленный автолюбитель. Внимательные читатели паблика отметили, что правое зеркало заднего вида на "Рено" предусмотрительно сложено, что, в общем-то, не решило проблемы (возможно, это сделал вагоновожатый в попытке миновать препятствие). Около 14:00 автомобиль всё-таки эвакуировали, и трамваи пошли.

В комментариях пользователи отмечают, что у больницы не организована парковка для посетителей, и даже с больным пассажиром водителя редко когда пропускают на территорию. Однако они в целом сходятся во мнении, что это не служит оправданием для такой парковки.

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Метки: парковка в твери заволжский район перекрыл движение трамваев трамваи в твери
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Комментарии (6)

  • russs 
    В таких случаях, необходимо разрешить трамваю ехать дальше не обращая внимание на подобные "препятствия".
    12.05.2017 15:23
    0 | 5

  • BARBAdos 
    за час 3 трамвая проехали? Сапсаны и то чаще ездят...
    12.05.2017 15:24
    0 | 2

  • hatamoto san 
    это не горе-водитель, а быдло-водятел, коих с каждым днем все больше и больше...
    12.05.2017 15:30
    0 | 0

  • Professor 
    Мне кажется, что похожая новость уже была в прошлом году.

А вообще в том месте где только не паркуются, включая пешеходную дорожку вдоль трамвайных путей.
    12.05.2017 15:56
    0 | 0

  • 100 % 
    Ой, что-то мне подсказывает, что так машинку поставить могла только ВОДИТЕЛЬНИЦА. У мужчин (надо отдать должное) в таких случаях (наверняка - посещение больного в стационаре)  лучше головушка срабатывает. Дамы, подъезжая к больнице, (мне кажется) уже мыслями в диалоге, уже носятся по коридорам с запасными наборами лекарств, мокрыми клеёнками и теплыми супчиками. А вот мужчины двигаются поступенчато, от пункта к пункту: остановится, машину закрыл, сигналку поставил, двери в больницу нашёл, в здание вошёл и т.д. 
Ну... Зато научен (-а) будет надолго.
    12.05.2017 15:57
    1 | 1

  • hockey 
    10 человек из трамвая или с остановки подошли бы и подвинули уродца!  Или ни одного внедорожника рядом не было? Зацепил, оттащил на 3 метра и всего делов-то.
    12.05.2017 15:57
    1 | 0
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