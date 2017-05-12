В Твери горе-парковщик на час перекрыл движение трамваев

В Заволжье горе-водитель припарковался рядом с рельсами и перекрыл движение трамваев. Сергей Бочкарёв сфотографировал брошенный "Рено Сандеро" рядом с первой Медсанчастью на Петербургском шоссе, фото опубликованы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

На 13:20 на путях стояли уже три трамвая, путь которым перегородил легкомысленный автолюбитель. Внимательные читатели паблика отметили, что правое зеркало заднего вида на "Рено" предусмотрительно сложено, что, в общем-то, не решило проблемы (возможно, это сделал вагоновожатый в попытке миновать препятствие). Около 14:00 автомобиль всё-таки эвакуировали, и трамваи пошли.

В комментариях пользователи отмечают, что у больницы не организована парковка для посетителей, и даже с больным пассажиром водителя редко когда пропускают на территорию. Однако они в целом сходятся во мнении, что это не служит оправданием для такой парковки.