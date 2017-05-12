Музей Пушкина в Торжке приглашает отведать кушания XIX века

19 мая музей А.С. Пушкина г. Торжка приглашает гостей на Ночь в музее «Как это было».

Новторам и гостям города предлагают бесплатно посетить экспозицию, принять участие в мастер-классе по валянию сувенирных валенок (начало в 18:00). А в 19:30 посетителей ждет обширная интерактивная программа «Кухня пушкинской поры», в рамках которой они смогут узнать о любимых блюдах поэта, услышать много интересного о знаменитых котлетах по-пожарски, увидеть мастер-класс по приготовлению этого прославленного блюда и попробовать его. Также гостей ждет дегустация любимого пирога А.С. Пушкина и напитков XIX века.

А в 21:00 всех гостей ждет интерактивная программа «Мы лучше поспешим на бал» (вход свободный). Сообщает Торжок Любимый Город.