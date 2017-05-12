Отопительный сезон в Твери продлили до 19 мая

В связи с сохраняющимися неблагоприятными погодными условиями отключение отопления в жилом фонде Твери вновь перенесли, сообщает Управление информации администрации города Твери

Напомним, что в соответствии с нормами федерального законодательства отопительный период должен быть завершён при условии, что среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится на уровне выше +8 градусов. Первоначально предполагалось, что такие погодные условия установятся к 10 мая, затем этот срок был перенесён на 13 мая. Однако в связи с фактической погодной ситуацией было принято решение о новом продлении отопительного сезона. Тепло в жилом фонде планируется отключить с 19 мая.

Что касается детских садов, школ и медицинских учреждений, то управлению образования администрации города и Министерству здравоохранения Тверской области предложено определить сроки отключения тепла в данных учреждениях самостоятельно с целью соблюдения температурных режимов на объектах в соответствии с установленными требованиями.