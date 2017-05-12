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Отопительный сезон в Твери продлили до 19 мая

12 Мая 2017 14:29
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В связи с сохраняющимися неблагоприятными погодными условиями отключение отопления в жилом фонде Твери вновь перенесли, сообщает Управление информации администрации города Твери

Напомним, что в соответствии с нормами федерального законодательства отопительный период должен быть завершён при условии, что среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится на уровне выше +8 градусов. Первоначально предполагалось, что такие погодные условия установятся к 10 мая, затем этот срок был перенесён на 13 мая. Однако в связи с фактической погодной ситуацией было принято решение о новом продлении отопительного сезона. Тепло в жилом фонде планируется отключить с 19 мая.

Что касается детских садов, школ и медицинских учреждений, то управлению образования администрации города и Министерству здравоохранения Тверской области предложено определить сроки отключения тепла в данных учреждениях самостоятельно с целью соблюдения температурных режимов на объектах в соответствии с установленными требованиями.

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Метки: отопительный сезон продлили отопительный сезон в твери
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Комментарии (5)

  • hatamoto san 
    дома жарища все форточки открыты - на фига улицу отапливать???
    12.05.2017 14:49
    3 | 1

  • russs 
    За чей счёт банкетЪ?
    12.05.2017 14:57
    1 | 0

    • Net. 
      Вы не поверите-за счёт "ТГ"!!! Халява плиззз!
      12.05.2017 15:20
      0 | 1

  • god007 
    краны на радиаторах не предусмотрены?
    12.05.2017 15:52
    0 | 1

  • Professor 
    А у нас батареи всегда чуть тёплые, поэтому сейчас дома нормально. А вот зимой холодно.
    12.05.2017 16:00
    0 | 0
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