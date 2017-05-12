В Твери появился новый арт-объект - железный хлебопёк

На минувшей неделе перед проходной ЗАО "Хлеб" на проспекте Чайковского появился новый арт-объект - железный пекарь из труб и шестерёнок, отправляющий железный хлеб в железную печь.

В ЗАО "Хлеб" корреспонденту ТИА рассказали, что идея установить скульптуру, которая бы отражала тяжёлый труд пекаря, возникла у генерального директора компании Нины Болговой достаточно давно. А на днях слесари механической мастерской предприятия воплотили её в жизнь.

Скульптуру ещё будут продолжать совершенствовать (возможно, изменят её цвет). На предприятии надеются, что симпатичный железный хлебопёк привлечёт внимание тверичан, и люди будут фотографироваться рядом с ним.