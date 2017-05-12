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«Тверь Водоканал» благоустраивает город после ремонтов сетей

12 Мая 2017 12:27
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Фоторепортаж

ООО «Тверь Водоканал» продолжает благоустройство  территории на месте зимних ремонтов сетей после разрытий: сотрудники компании восстанавливают асфальтовое покрытие на участках магистральных дорог областного центра.

- К сожалению, в связи с похолоданием мы были вынуждены немного скорректировать сроки  выполнения данных  работ. Строительные нормы и правила не позволяют укладывать асфальт  при ночной минусовой температуре наружного воздуха. Все изменения в плане-графике были согласованы с городской администрацией, которая пошла нам навстречу, -  рассказала директор по производству ООО «Тверь Водоканал» Светлана Ермолаева.

По согласованию с администрацией города в откорректированный график вошли два приоритетных объекта, не включенные в первоначальный перечень, – участок дороги между Черногубово и Андрианово и  по  улице Хромова, 21. Общая площадь асфальтировки составила 400 кв.м. На сегодняшний день эти работы выполнены.

Сегодня сотрудники компании  планируют благоустроить  место ремонта коллектора на пересечении бульвара Гусева и улицы Королева. Накануне здесь были произведены все необходимые подготовительные работы. До конца мая тверской водоканал обещает восстановить асфальтовое покрытие на месте всех  зимних  и текущих разрытий  магистральных дорог.

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Метки: тверской водоканал тверь водоканал водоканал водоканал тверь
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Комментарии (3)

  • abeltv 
    К сожалению качество такого "благоустройства" оставляет желать лучшего. Для тротуара такой способ укладки асфальта с натяжкой потянет, а вот для проезжей части "не катит" - через полгода-год от такого асфальта останутся ямы и канавы, как в любом месте, где ремонтировали таким устаревшим способом!
    12.05.2017 14:27
    0 | 2

  • Varg 
    Модная форменная  "одежка" у водителя катка.
    12.05.2017 14:39
    0 | 2

  • Ferapont 
    У горсада (у Старого моста) другая контора плиты не благоустроила ?
    12.05.2017 16:01
    0 | 0
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