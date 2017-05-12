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В Тверской области планируют открыть ещё один сосудистый центр

12 Мая 2017 12:14
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Перспективы открытия в Тверской области еще одного первичного сосудистого центра обсуждали 12 мая на встрече губернатора Игоря Рудени и заместителя Министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой. Первичные сосудистые центры позволяют оказывать экстренную помощь на районном уровне, без длительной транспортировки пациентов.

Замминистра рассказала, что в ходе работы в регионе специалистов федерального Министерства здравоохранения будут проведены консультации по оказанию поддержки Тверской области в открытии еще одного сосудистого центра. Это возможно сделать, в том числе на базе какого-либо учреждения.

- Нужно посмотреть по районам. К примеру, в Тверской области есть территории, численность населения в которых традиционно увеличивается в летний период, – сказал губернатор.

Обсуждение темы совершенствования работы первичного звена для оказания помощи гражданам при сердечно-сосудистых заболеваниях будет продолжено в ходе совместной работы специалистов Минздрава России и регионального Министерства.

В Тверской области действует сеть первичных сосудистых отделений: в тверских городских больницах №6, №7, больнице скорой медицинской помощи, а также в Торжке, Удомле, Конаково, Ржеве, Нелидово, Вышнем Волочке, Бежецке.

На базе областной клинической больницы работает региональный сосудистый центр. Здесь пациентам с острыми формами ишемической болезни сердца проводятся сложные высокотехнологичные рентгенохирургические операции стентирования коронарных артерий, кардиохирургические операции шунтирования сосудов сердца.

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Метки: сосудистый центр минздрав россии
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Комментарии (13)

  • domash 
    "Это возможно сделать, в том числе на базе какого-либо учреждения."

Спасибо. В Бежецке Центр хороший сделали. Но какой ценой? Выгнали детскую больницу из здания. Теперь с 2012 года дети по углам скитаются.
    12.05.2017 12:40
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Хороший?))) Ну,ну.
      12.05.2017 12:58
      0 | 1

      • domash 
        Конечно, все относительно. Но для нас здесь и это цивилизация. Еще какая. Довелось в марте сравнить нашу терапию, где раньше лежали все наши сердечники, и кардиологию.  
Ну, а вопрос с кадрами... Это уже следующий вопрос. Может, и появятся. Просто в бомжатник точно на работу не заманишь. А в нормальные условия кто-то придет. В Бежецке новые молодые лица среди докторов появились. Давно такого не было. Профессиональные качества не оцениваю - не знаю. Но некоторых наши постоянные пациенты хвалят, и даже очень.
        12.05.2017 13:24
        0 | 0

  • russs 
    Какого литража сосуды будут открывать в этих центрах?
    12.05.2017 12:57
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Очередной прожект по открытию очередной малоэффективной богадельни. Коллеги рассказывали, мужичка два раза направляли в один т.н. сосудистый центр с диагнозом "ОНМК", два раза его возвращали обратно ( нет ОНМК, ну, нет и всё! ), на третий раз, когда симптоматика наросла до степени не пареза, но уже плегии-паралича, госпитализировали беднягу. В итоге обездвиженность, инвалидность и прочие прелести жалкого существования. И такие случаи не являются исключением.
      12.05.2017 13:02
      0 | 1

      • romich 
        Как богадельни  они как раз хороши)))
        12.05.2017 13:27
        0 | 1

        • Proletary 
          Это не богадельни, к сожалению. Держат определенный срок, затем всех "исцелившихся" разгоняют догнивать. Вот что действительно нужно открывать - так это богадельни. Они же хосписы.
          12.05.2017 14:07
          0 | 3

          • Dobry кrtek 
            Хм...Можно подумать, что наши больнички хосписами не являются, не по названию, но по сути.
            12.05.2017 15:16
            0 | 1

        • russs 
          Пункты передержки. Не выздоровел за положенный срок? Инъекция и кремация.
          12.05.2017 15:01
          0 | 1

  • Pascal Paoli 
    Конаковский район. Летом там толпа москвичей на дачи приезжает.
    12.05.2017 13:36
    0 | 1

  • Бертран 
     К числу основных целевых показателей отнесены снижение смертности от болезней системы кровообращения до 500 случаев на 100 тыс. населения, снижение смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тыс. населения, сокращение времени ожидания врача и увеличение времени приема врачом пациента, а также увеличение численности врачей.
https://er.ru/news/153763/
    12.05.2017 14:09
    1 | 0

  • vepr76 
    Вот откроют в Волочке , и поедет Крот туда здоровье поправлять. А Хортон пирожки и апельсины приносить ему будет :)
    12.05.2017 15:21
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Я поеду в Волочёк поправлять здоровье... Можно сразу я помру, чтоб не бЫло больно?))
      12.05.2017 15:36
      0 | 1
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