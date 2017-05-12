В Тверской области планируют открыть ещё один сосудистый центр

Перспективы открытия в Тверской области еще одного первичного сосудистого центра обсуждали 12 мая на встрече губернатора Игоря Рудени и заместителя Министра здравоохранения РФ Татьяны Яковлевой. Первичные сосудистые центры позволяют оказывать экстренную помощь на районном уровне, без длительной транспортировки пациентов.

Замминистра рассказала, что в ходе работы в регионе специалистов федерального Министерства здравоохранения будут проведены консультации по оказанию поддержки Тверской области в открытии еще одного сосудистого центра. Это возможно сделать, в том числе на базе какого-либо учреждения.

- Нужно посмотреть по районам. К примеру, в Тверской области есть территории, численность населения в которых традиционно увеличивается в летний период, – сказал губернатор.

Обсуждение темы совершенствования работы первичного звена для оказания помощи гражданам при сердечно-сосудистых заболеваниях будет продолжено в ходе совместной работы специалистов Минздрава России и регионального Министерства.

В Тверской области действует сеть первичных сосудистых отделений: в тверских городских больницах №6, №7, больнице скорой медицинской помощи, а также в Торжке, Удомле, Конаково, Ржеве, Нелидово, Вышнем Волочке, Бежецке.

На базе областной клинической больницы работает региональный сосудистый центр. Здесь пациентам с острыми формами ишемической болезни сердца проводятся сложные высокотехнологичные рентгенохирургические операции стентирования коронарных артерий, кардиохирургические операции шунтирования сосудов сердца.