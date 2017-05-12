В Твери пройдёт моноспектакль, посвящённый 140-летию Максимилиана Волошина

В 2017 году отмечается 140-летие со дня рождения Максимилиана Волошина (1877–1932), уникального деятеля русской культуры – поэта, художника, критика, просветителя, создателя Дома Поэта в Коктебеле. Студия «Знаки сезонников» снова обращается к жанру воображаемого портрета и создает сложный ассоциативный моноспектакль «Обманите меня». В литературной основе его - сплав поэзии Волошина, отрывков из его лекций и критических монографий, страниц дневника, воспоминаний друзей.

Причудливая театральная игра с плоскостью, цветом, символами мировой культуры обнажает мучительный прорыв Поэта к Правде. В основе визуального решения спектакля – портрет Волошина, написанный Диего Риверой в Париже в 1916 году.

Премьера состоится 13 мая в Славянском зале, начало в 16.00.

Спектакль создан в рамках программы «Театральное прочтение» Центральной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург).

Приглашаем всех желающих! Не забудьте, пожалуйста, читательский билет.