В Тверской области мошенник заставил женщину привязать свою банковскую карту к его телефону якобы для получения приза и обчистил её

В Тверской области мошенник снял с чужих банковских карт 25 000 рублей, используя "Мобильный банк". В полицию Бежецка обратился 59-летний мужчина: он рассказал, что неизвестный позвонил на мобильный его жены и сообщил, что её кредитная банковская карта стала победителем в розыгрыше призов.

Мошенник уговорил женщину «привязать» реквизиты карты к его номеру телефона - якобы для получения приза, - и потерпевшая подключила ему услугу «Мобильный банк». После этого злоумышленник перечислил себе деньги с кредитных карт женщины. Ущерб составил 25 000 рублей.

Мошенником оказался ранее судимый житель Удомельского района 1991 года рождения, в содеянном он сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.